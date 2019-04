'Notre Drame': las portadas de la prensa francesa sobre el incendio

El demoledor incendio que este lunes ha destruido parte de la catedral de Notre Dame es el protagonista indiscutible de las portadas de la prensa francesa. 'Notre-Drame' (Nuetro Drama), titulan algunos diarios jugando con la palabra 'drama' y el nombre del templo. Como 'Libération', en cuya portada se ve la imagen de la aguja cayendo a causa de las llamas. En la versión digital titula: 'La leyenda negra de una catedral', donde repasa la historia del escenario que ha alimentado las fantasías de artistas como Victor Hugo y Dostoievski.

'Le Figaro' califica el incendio de "desastre" y subraya las muestras de solidaridad que llegan "de todo el mundo".

El diario gratuito '20 Minutes' es contundente con su portada: "Notre-Dame devastada".

'Le Parisien' escoge la foto de la caída de la aguja de la catedral y titula 'Notre Drame des larmes' (Notre-Dame de las lágrimas).

About #NotreDameFire :

- Fire under control and «partially» put out at 3:30 pm, fire services said

- Cathedral's roof is destroyed

- «We will rebuild Notre Dame», said Emmanuel Macron

- Family Pinault (Kering) is willing to give 100 million euros

