Womad, suspendido

La Junta de Extremadura, junto con el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación de Cáceres, entidades que conforman el Consorcio del Gran Teatro de Cáceres, han decidido suspender la 29 edición del Festival Womad (Womad 2020), debido a la emergencia sanitaria que vive el país, causada por el coronavirus.

Las fechas previstas para la celebración del festival eran del 7 al 10 de mayo de este año y, debido a esta suspensión, la próxima edición será en 2021. Lo acaba de anunciar el gobierno regional en un comunicado. En cuanto a si se tendrá que devolver una indemnización a la organización, el responsable municipal dijo que "no" será necesario puesto que el contrato "estaba aún sin firmar". Salaya dijo esta mañana que Womad no tiene cabida en el mes de octubre, por lo que la celebración de este año queda suspendida y no aplazada.