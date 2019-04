Telefónica lanzará una oferta de televisión low cost

Telefónica riza el rizo. Después de unirse a Netflix para ofrecer a sus clientes de Fusión sus contenidos y los de la plataforma estadounidense, ahora va un paso más allá y lanza su propia plataforma de televisión para quienes no sean clientes de Movistar+. La nueva oferta, que la operadora pondrá en funcionamiento en junio, ofrecerá los contenidos originales de Movistar+ que se emiten en los canales #0 y #Vamos.

Según explicó ayer el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, la nueva plataforma incluirá los eventos deportivos más relevantes que se emiten en estos dos canales como son algunos partidos de la NBA –no está previsto el fútbol–, así como un catálogo de 270 películas y 300 series. Todo por 8 euros al mes y la opción de utilizar dos pantallas.

Este servicio lleva asociada una línea móvil, aunque esta no incluye ningún cargo. En la actualidad, Telefónica cuenta con 4,1 millones de clientes de televisión y un 80% de penetración. No obstante, Gayo reconoció que la televisión de pago en España todavía tiene «mucho recorrido» y con esta iniciativa pretenden enganchar a todos aquellos clientes que no forman parte de Movistar+ para que conozcan su propuesta y evolucionen a Fusión. «La capacidad de crecimiento (en el mercado de la televisión de pago) todavía es muy grande y, además, Movistar+ tiene un set de contenidos originales realmente reconocidos en el mercado», aseguró.

Otra de las novedades que la compañía lanzará en junio será un paquete exclusivo para las segundas residencias, una nueva oferta de banda ancha fija destinada a cubrir el acceso a internet en los hogares vacacionales para los clientes Fusión.

La oferta tendrá hasta 10 megas de velocidad y estará disponible a partir de 15 euros al mes en los paquetes de Fusión Total Plus, 20 euros al mes en los paquetes de Fusión Total y 30 euros en el resto de paquetes Fusión.

Y todavía hay más. Telefónica quiere premiar a sus mejores clientes, por lo que les ofrecerá un servicio prioritario (Priority) a los más vip, esto es, aquellos con paquetes de Fusión más altos –1,5 millones de hogares, según calcula la empresa–, a quienes ofertará de forma gratuita una atención priorizada y personalizada a través de agentes, para evitar las máquinas.

«La base es asegurar una mejor y más eficaz resolución de problemas y evitar que muchos que tienen un problema y llaman que luego tengan que volver a llamar para ver si está resuelto o no», explicó Gayo. Este servicio incluirá un experto tecnológico a servicio de los clientes para ayudarle en gestiones ordinarias del hogar –sea un problema de Telefónica o de otro dispositivo o red–, así como descuentos o acceso preferente en la compra de determinados productos y priorizando su participación en experiencias de la compañías: acudir a shows como Leit Motiv o La Resistencia, o a eventos deportivos que patrocina la operadora.

ACCIÓN EN EL HOGAR / Por último, la cuarta pata de las iniciativas que pondrá en marcha durante los próximos meses la operadora española tiene como objetivo la diversificación e innovación dentro del hogar con plataformas como Aura –dispositivo de asistencia por voz–, Conexión Segura o Movistar Junior –para controlar el uso de los más pequeños de la casa– y Movistar Money –un monedero–. A ellas, se unirá asimismo Movistar Car a partir del mes de mayo, un nuevo dispositivo para que los clientes de Fusión instalen en su vehículo y disfruten de funcionalidades como wifi, llamada de emergencia o, incluso, acceso a ofertas de la compañía.