Casi la mitad de los extremeños no lee

¿Cómo que no leen, seguro que en uso de wasap, y aplicativos movil, estamos entre los primeros?, y por supuesto si los hijos ven como los padres no leen libros, usan movil, fuman, y de vez en cuando copitas vienen y van, para unos padres estresados, por pocas que sean y luego que no nos quejemos del abuso del alcohol en la juventud, hacen lo que ven. Haber como vamos a evitar, si no es con el ejemplo que se adquieran habitos culturas y saludables. Hay que dar menos fiestas y mas cultura, si no del ultimo lugar no bajamos. Por lo que la solucion esta en los colegios, que los niños lleven a sus casas habitos saludables y sostenibles para que los padres se sientan obligados a cumplirlos, si no los extremeños no saldremos del ulitmo lugar de estas temas que no expresan mas que el atraso de siglose en el que nos tiene sumergidos.