Fragoso será el alcalde de Badajoz tras pactar una coalición con Cs y Vox

Francisco Javier Fragoso Martínez fue proclamado ayer por tercera vez alcalde de Badajoz, gracias al pacto suscrito con Ciudadanos al que, finalmente, se sumó Vox, tras alcanzar un acuerdo nacional de madrugada con el PP, acuerdo que el edil electo de ese partido conoció antes del pleno de investidura, según dijo, pues a las 9.00 horas mantenía la posición de la noche anterior: votarse a sí mismo si no entraba en el gobierno. El cambio de la situación lo conocían los protagonistas de los acuerdos; los demás solo lo intuían y el pleno comenzó con la expectación de ver qué votaría Vox. No hubo sorpresa.

El candidato a la reelección como alcalde para los dos primeros años de legislatura, pues los otros dos cederá el puesto a Ignacio Gragera, de Cs, conforme al pacto suscrito entre ambos, obtuvo los 9 votos de los ediles del PP, 4 de Cs y el de Alejandro Vélez, de Vox. Éste, a pesar de conocer el pacto nacional afirmó cuando entraba en el salón de plenos: «No sé qué hacer; la verdad, no lo sé». Su posterior conversación con Fragoso antes de la sesión sirvió para aclarar su postura: ambos respetarían el acuerdo.

Tras el pleno surgieron las primeros problemas y contradicciones: Gragera dijo no saber si Fragoso incluiría a Vox en el Gobierno, pero que no estaba acordado en el pacto con el PP; Vélez confirmó que estará en el gobierno, liberado con una Concejalía del Decoro - mantenimiento, parques y jardines y limpieza-, con asesor y administrativo. Sin embargo, Fragoso no respondió a esa pregunta y remitió a la formación de gobierno la semana próxima.

VOTOS / El primer voto que leyó la presidenta de la Mesa de Edad, Rita Ortega, fue para Cabezas; los siguientes para Fragoso, contando los asistentes uno a uno conforme hasta que al llegar al 14 prorrumpieron en aplausos.

Cabezas se quedó con los 12 de su grupo y el Unida Podemos, sin poder formar el primer gobierno socialista después de 24 años de gobierno popular, a pesar de haber ganado las elecciones.

El secretario proclamó a Fragoso alcalde, quien con el bastón de mando en la mano se dirigió a besar a su esposa, sentada entre los invitados.

Fragoso (Badajoz, 1941), economista y profesor de la Uex, completará una etapa de 8 años al frente del ayuntamiento tras acceder a mitad de la legislatura 2011/2015 por la retirada del popular Miguel Celdrán. Ganó los siguientes comicios en 2015 aunque perdió tres ediles, y gobernó en minoría con la abstención de Cs. Ahora, tras perder 4, forma un gobierno de coalición con Cs y Vox.

DISCURSO de COALICIÓN / «Completaré esta etapa al frente del ayuntamiento de mi ciudad, nuestra ciudad, una institución que nos permite conocer de primera mano el sentir de los vecinos y trabajar con ellos desde la cercanía», afirmó en su discurso.

Agradeció a Cs y Vox que «atendiendo lo reflejado en las urnas», se impliquen, dijo, en «un acuerdo en coalición que nos compromete en la solución de problemas y desarrollo de un programa conjunto». Y «estamos aquí para servir a nuestros vecinos, nada más».

Añadió: «Conocíamos el bipartidismo y ahora debemos trabajar en el multipartidismo y la pluralidad. Así lo han querido los electores. Las urnas han dicho que el centro derecha podía gobernar y hemos reaccionado a ese mandato».

Alertó Fragoso de que «quien se arrogue ser de Badajoz más que nadie o representarlo mejor que nadie solo se engaña a sí mismo, que Badajoz es diversa, plural multiestructural, diferente en lo singular, particular en lo universal, extremeña, española, transfronteriza, también un poco o un mucho portuguesa, europea e iberoamericana siempre».

E invitó a todos a trabajar para descubrir «sus esperanzas, necesidades y problemas y ofrecer soluciones». Anunció que será reivindicativos con los gobiernos regional y central en la alta velocidad, comunicaciones por aire y carretera, un «auténtico y bien dotado» plan de empleo» y «mientras tanto, trabajaremos en lo que nos corresponde: mejores servicios sociales, atención a quien menos tienen, oportunidades de empleo, de emprendimiento y desarrollo económico e industrial, plena recuperación del patrimonio y del Casco Antiguo, equilibrio entre poblados y barriadas, una más efectiva atención a los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos».

ALCALDE DE TODOS / Fragoso dijo: «Badajoz es tarea de todos y los badajocenses esperan lo mejor de nosotros, la corporación municipal adquirimos el compromiso de servir a nuestra ciudad».

Ya fuera del discurso oficial, el alcalde agradeció a sus compañeros, familia y partido haberle ayudado a en los últimos cuatro años, «terriblemente difíciles y duros con un gran desgaste político, personal y familiar; especialmente a mi esposa y a mis hijos; sin ellos no hubiera sido posible. Me comprometo a que esos cuatro años no se vuelvan a repetir y podamos encontrar el clima de trabajo para sacar la ciudad adelante». Y concluyó: «Soy el alcalde de todos, de quienes me votaron y de quienes no».