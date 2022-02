'El poder del perro', de Jane Campion, toma ventaja de cara a los premios Oscar después de que este martes haya recibido 12 nominaciones, entre ellas las de mejor película y mejor dirección. Le sigue, con 10 nominaciones, 'Dune', de Denis Villeneuve. Y con 7, 'Belfast', de Kenneth Branagh, 'West side story', de Steven Spielberg y 'El método Williams', de Reinaldo Marcus Green

Las ocho nominadas a mejor película son 'CODA', 'No mires arriba', 'Belfast', 'Drive my car', 'Dune', 'El método Williams', 'Licorice Pizza', 'El callejón de las almas perdidas', 'El poder del perro' y 'West side story'.

'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, recibió dos nominaciones: una para Penélope Cruz como mejor actriz y otra para Alberto Iglesias por la banda sonora. Por su parte, Javier Bardem también fue elegido como candidato a mejor actor de reparto por 'Being the Ricardos'. Y Alberto Mielgo fue nominado al mejor corto de animación por 'The windshield wiper'.