Una dieta equilibrada debería formar parte de nuestra vida. Frutas, verduras, proteínas y carbohidratos ayudarán a alcanzar el bienestar para cuidar de nuestra salud. Sin embargo es la ingesta de frutas y verduras la que debe formar parte de nuestro día a día.

Los nutricionistas y los organismos sanitarios coinciden en que la ingesta de frutas y verduras y la buena salud están relacionados: su consumo elevado es beneficioso para la calidad de vida de las personas. Aunque los datos que arroja la Organización Mundial de la Salud (OMS) evidencian que el porcentaje de la población que los ingiere a diario es bajo: solo el 14,3% comen 5 o más raciones al día (ingesta recomendada por la UE).

'CuTE Healthy - Cultivating a Healthy Europe with Fruit and Vegetables from Europ', programa de promoción cofinanciado por la Unión Europea, incluye la campaña 'Compite por una vida mejor consumiendo al menos 5 frutas y verduras al día, Únete al #longlifechallenge de Europa' con el fin de elevar el consumo de estos alimentos.

Dos 'super vegetales'

Entre la infinidad des alimentos que se nos presentan en el mercado, destacan dos 'super vegetales' por sus valores nutricionales y por aportar grandes beneficios a nuestro organismo: el brócoli y el espárrago verde.

¿Por qué es una 'super verdura'?

El brócoli ya sea crudo, hervido, al vapor, a la pancha, asado, en crema... no hay duda de que es versátil y perfecta para cualquier comida.

No obstante es realmente importante que su consumo sea cuando esté lo más verde posible, ya que sus propiedades son mayores. Este vegetal debe conservarse en la nevera, protegido por algún film o bolsa hermética y deberá consumirse entre tres o cinco días siguientes a su compra. Para disfrutarlo conviene no cocinarlo en exceso, ya que tierno y crujiente su sabor es mejor.

¿Cuáles son sus beneficios?

Aporte de vitaminas: vitamina A, beta-caroteno B1, B2, B6, E o vitamina C. Antioxidante natural: Principalmente adquiere este beneficio gracias a su gran aporte de vitamina C. Esta vitamina contribuye a la protección de células contra el daño oxidativo. Fuente de fibra: El brócoli es una fuente de fibra libre de grasa (3g por 100g), es saciante y poco calórico con aporte de hierro, que fortalece el sistema inmune.

Otro vegetal completo nutricionalmente

Cualquier manera de cocinarlos es buena: revueltos, hervidos, a la plancha, a la brasa... los espárragos verdes son un producto estupendo, sabroso, tierno y crujiente.

Sus valores nutricionales sorprenden: