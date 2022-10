Orestes Barbero hizo historia este martes en 'Pasapalabra' tras convertirse en el participante más longevo del concurso. El burgalés se enfrentó a su programa número 261 y superó de esta forma el récord que ostentaba hasta ahora Pablo Díaz, tal y como destacó Roberto Leal durante el inicio de la entrega de ayer.

"Este aplauso tiene que ser bastante especial. No es que haya roto el récord, es que ahora mismo es el concursante de toda la historia de 'Pasapalabra' que más tiempo lleva concursando", explicó el presentador: "Da igual de manera consecutiva, por etapas o no. No ha habido nadie que haya concursado más días con nosotros".

Después de que Leal hiciera esta presentación tan especial, Orestes quiso dedicarle unas palabras a una persona muy importante para él: "Gran parte del mérito de esto se lo debo a alguien que es como mi mentor. Estuvo en mis inicios, ya hace años, y me dejó una reflexión que caló en mí".

"Configuró mi actitud deportiva en esto, que es el aguante, el estar siempre concentrado y el saber superar las malas rachas", añadió Orestes, dispuesto a seguir dando guerra en el formato: "Si se tiene que alargar, se aguantará. Si son meses y meses se estará alegre y se disfrutará del camino".

Finalmente, Orestes reveló que el mentor del que estaba hablando era Jero Hernández, otro histórico del programa que participó durante más de 240 tardes. "Jero, Jaime y Rafa son las personas con las que más he estado y es una gozada muy grande", afirmó el filólogo.