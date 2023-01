Marcas, empresas, instituciones, organismos oficiales... todos se quieren sumar al meme que se ha generado con la nueva canción de Shakira. La colaboración entre la cantante colombiana y el productor argentino Bizarrap está dando mucho de qué hablar. Bajo el título 'BZRP Music Sessions #53', Shakira estrenó un nuevo tema lleno de referencias sobre toda la polémica de los últimos meses con su exmarido, el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué.

Incluso, algunas celebridades han querido subirse al carro mediático. Es el caso de Los Morancos, formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, que han hecho su propia versión de la canción llamada MRNCS Music Sessions #50ypique.

Los Morancos anunciaron hace dos días que estrenarían un nuevo vídeo en su canal de Youtube, con una imagen que dejó atónitos a sus seguidores. Encarnados como Piqué y su pareja, Clara Chía e imitando la ambientación del clip original, parodian la canción.

¡¡Estad atentos a nuestro canal a las 18:00!! pic.twitter.com/sOTCgR5qo8 — Jorge y Cesar (@LosMorancos) 16 de enero de 2023

"Shakira que te pasó / Para escribirnos / A los dos esa canción", comienza la canción, en la que la supuesta Clara le dice a la cantante colombiana: "Clara mente te has picado / Y conmigo Shaki la has cagado".

En todo momento imitan la métrica y las rimas de la canción original. "No me gusta lo que me ha dicho / Que soy un Casio / Que soy un Twingo".

En esta versión en lugar de Bizarrap el que se pone a los mandos de la consola de grabación y el teclado es el propio Piqué, al que imita César Cadaval. "Tu tranquila no te compliques / Déjala a ella que te critique", le dice el supuesto Piqué, que añade, "Lo digo pa' que la mierda / A mi no me sal-piqué".

El vídeo ya lleva más de un millón de reproducciones en Youtube.