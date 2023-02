Pasapalabra es uno de los programas del momento. Cada semana, los dos mismos concursantes compiten por un rosco que parece imposible de descifrar por completo. Orestes y Rafa son los pilares que sostienen el éxito del programa y eso, Antena 3 lo sabe.

Audiencias históricas, miles de comentarios en redes sociales, desarrollo de nuevos formatos del programa... Hay muchas consecuencias positivas que están derivando de la rivalidad entre ambos concursantes. Es innegable el talento que tienen y la tensión que crean siempre que juegan el rosco tiene pegados a millones de espectadores a la pantalla.

Lo mejor de todo, es que se acerca la fecha que muchos esperan. Aunque no, no es la fecha en la que uno de los dos concursantes se llevará el bote puesto que es algo que no se ha confirmado. Se trata de, nada más y anda menos, un nuevo logro histórico en 'Pasapalabra'.

El viernes 24 de febrero, el programa alcanzará el bote más grande de toda su historia. Con la emisión de este martes, el bote se quedó en 2.176.000 euros. Cada día que los concursantes no consiguen completar el rosco, el acumulado sube en 6.000 euros así que el viernes alcanzaría los 2.194.000 euros. En el año 2006, Eduardo Benito fue el concursante que se llevó el premio económico más jugoso hasta el día de hoy: 2.190.000 euros.

A partir de este día y si no se lo lleva nadie, el bote seguirá creciendo y la cifra será cada vez más inalcanzable para el próximo bote que se genere una vez lo ganen Rafa u Orestes.