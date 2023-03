'Pasapalabra' tiene el poder para cambiarte la vida. Hace cuatro años, Fran González, icónico concursante de Pasapalabra, se llevó el bote del programa, el quinto más grande de la historia. En total, el asturiano se llevó 1.542.000 euros.

Y es que, algo que mucha gente se pregunta en estas ocasiones, es en qué se gastan el dinero los concursantes. Viajes, caprichos, inversiones, pagos de deudas... y miles de cosas más. Lo cierto es que una cantidad así de grande te cambia la vida, o como mínimo, la mejora.

En este caso, Fran González se ha sincerado en una entrevista con 'El Español': "Siempre me he caracterizado por ser una persona austera, el poco dinero que gasto al mes va destinado a libros o ropa y no tengo vicios insanos como el tabaco o el alcohol, por ejemplo".

Eso sí, hay diferencias: "Quizás es que antes compraba 3 o 4 libros al mes y ahora compro 6 o 7. Sí que es cierto que cambió mucho la vida de mis padres y de mis hermanos: repartí dinero entre todos para distintos menesteres y acabamos muy satisfechos porque, aunque haya sido una victoria mía, en el fondo ganamos todos y eso es lo importante", comenta.

Y es entonces cuando desvela en qué invirtió el premio conseguido: "Lo primero, compré dos pisos, siendo uno de ellos mi domicilio actual. También empleé parte del dinero en nuestra empresa familiar, que se dedica al ahorro energético y a instalaciones de placas solares. Nuestra empresa se llama Ledastur. En tercer lugar, repartí dinero entre mis dos hermanos para que pudieran mejorar su calidad de vida en general. También anulamos la hipoteca que estaban pagando mis padres". Pero los gastos no acaban ahí. El dinero da para mucho más: "Me compré un coche y todavía queda un buen pellizco para futuras necesidades, viajes, estudios…".