Sigourney Weaver ya está en Valladolid. La veterana actriz, que este sábado recibirá el Goya Internacional a la mejor actriz de la Academia de cine, ha participado en una multitudinaria rueda de prensa, a la que ha acudido YOTELE, en la que nos conquistó a todos son su complicidad, sentido del humor y cercanía.

La intérprete comenzó el encuentro agradeciendo el reconocimiento recibido por parte del cine español y quiso recordar el gran terreno ganado por parte de las mujeres en este y otros ámbitos: "El movimiento 'Me too' no podía cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero es un proceso que está mejorando la situación en todos los campos".

Pese a su gran trayectoria, la actriz quiso rememorar sus duros inicios, donde ni sus propios profesores de interpretación confiaban en ella. "Me dijeron que no tenía talento, que no iba a llegar a ningún sitio. Me sentí desmotivada, pero no me rendí”, sentenciaba muy satisfecha del camino como actriz.

Por otro lado, la actriz valoró positivamente la enorme expansión del cine, que considera "al alcance de todos": "Se han producido avances increíbles. Hoy en día se pueden hacer películas con un iPhone", afirmaba, mostrándose muy crítica con el uso de la inteligencia artificial para "crear historias importantes" que traspasen la pantalla.

Al ser preguntada por su participación en el cine español, la también productora no ha podido ser más clara, aprovechando la oportunidad para lanzar un sonado zasca a Hollywood: "La experiencia rodando películas españolas ha sido muy especial. Son equipos pequeños, pero muy buenos. Son películas que no están únicamente movidas por el dinero o por un interés".

Además, la actriz internacional ha dejado la puerta abierta a volver a participar en una película española de la mano de Pedro Almodóvar: "Algo hemos hablado, y me consta que también está interesado en trabajar en habla inglesa, ya que mi español no es suficiente. Espero verle mañana por la noche y decirle: 'qué hay de lo mío'", bromeaba.

La artista ha zanjado la entrevista analizando las razones que la llevan a aceptar un papel en una película: "No estoy interesada en el personaje, sino en la narrativa. En lo que me interesaría ver como público. En historias que perduren, no importa que sea un papel grande o pequeño".