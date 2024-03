El fuego cruzado entre Risto Mejide y Óscar Puente todavía no ha terminado. El presentador de 'Todo es mentira' respondió a una acusación del ministro de transportes, en la que aseguraba que Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, había llamado a la dirección de Mediaset para que se instara al publicista a tratar de manera benévola a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el conflicto por presunto fraude fiscal de su novio.

Tras la guerra en las en las redes sociales, Mediaset ha lanzado un comunicado desmintiendo de manera categórica este extremo: jamás existió ningún tipo de comunicación para interferir en la libertad de los comunicadores y periodistas de Telecinco y Cuatro.

Sin embargo, Mejide ha sacado una lectura positiva de todo lo ocurrido. Y es que dos periodistas que han sacado la cara por él. Uno de ellos es compañero de Cuatro y el otro es de su competencia más directa: laSexta.

Se trata de Antonio García Ferreras, que no ha dudado en afear al político la polémica que ha generado y que ha desembocado en batalla tuitera, desde 'Al rojo vivo' en la cadena de Atresmedia.

Risto Mejide quiso destacar esa inesperada defensa: "Hay dos periodistas que han salido en defensa, ya no de mi persona, sino de la labor que realiza este programa. Uno es Antonio García Ferreras en laSexta y otro es Iker Jiménez a través de las redes sociales. Personalmente les quiero agradecer que no hayan tenido ningún reparo en plantarse delante de un ministro. A ellos no les da miedo decir que lo que ha hecho es inaceptable en un estado de derecho. Así que muchas gracias a los dos".