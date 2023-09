Parece que no se producirá el regreso de 'Paquita Salas' a corto plazo. Después de que varias actrices de la serie se pronunciasen al respecto, sus creadores y directores, Los Javis, han enfriado las expectativos de sus seguidores en unas declaraciones concedidas a la revista Fotogramas.

"Algún día volverá, desde luego, pero no va a volver ahora mismo", ha asegurado Javier Calvo en el citado medio, misma línea en la que se ha pronunciado Javier Ambrossi: "'Paquita Salas' no está ahora mismo en el momento de volver. Estamos en un momento diferente y creo que se nota".

Por otro lado, Los Javis también ha asegurado que 'Paquita Salas' pueden hacerla cuándo y dónde quieran, aclarando no necesitan que ni Netflix ni Atresmedia les den luz verde, ya que la marca es suya. "No solo eso, la buena noticia es que no podrían hacerla sin nosotros. Y nosotros decidimos si se hace o no", ha añadido Javier Calvo.

"Ideas hay miles. Tengo en el ordenador una carpeta que pone "Paquita 4" con doscientos millones de cosas que nos gustan, que nos hacen reír, chistes... pero siento que todavía no es el momento. Nosotros cambiamos mucho. A lo mejor cuando se estrene 'La mesías' tomamos un mes de vacaciones y venimos con ganas", ha asegurado Javier Ambrossi en la citada entrevista.

Las palabras de Los Javis tienen lugar después de unas declaraciones de Belén Cuesta en una radio en la que dejó caer que habría una nueva temporada de 'Paquita Salas', aunque matizando: "Pero no sé cuándo".

"Lo hablamos siempre con los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y creo que ellos también tienen ganas", comentó la actriz, que también aseguró que Magüi Moreno ha representado "uno de los papeles más importantes" de su carrera profesional en el mundo de la interpretación.-