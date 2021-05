Úrsula von derLeyen en su discurso del estado de la Unión afirmaba que era «el momento en el que Europa debe abrir el camino desde esta fragilidad hacia una nueva vitalidad, porque hemos vuelto a descubrir el valor de todo aquello que tenemos en común. Como individuos, todos hemos sacrificado una parte de nuestra libertad personal por la seguridad de los demás. Como Unión, todos hemos compartido una parte de nuestra soberanía por el bien común. Con ello, escogemos no solo arreglar las cosas y recuperarnos pensando en el aquí y el ahora, sino dar forma a una mejor forma de vivir en el mundo de mañana».

Para ello, se crearon unos fondos extraordinarios destinados, en primer lugar, a paliar los efectos de la pandemia: para gasto sanitario y medidas de ayudas económicas generadoras de empleo y que atienden a los sectores más afectados por la covid.

Y en segundo lugar, unos fondos extraordinarios que son un instrumento para cambiar todas las políticas de fondos conocida y que como en su propio nombre parece indicar Next Generation EU no es algo ni casual, ni caprichoso, la siguiente generación, estos fondos transformarán en su práctica la forma de salir de una crisis, salir de ella no pensando en uno mismo sino en los demás, en quien vendrá detrás.

Europa ha puesto a disposición de España 140.000 millones de euros de los cuales 10.500 millones debemos ser capaces de atraer a Extremadura. Un 50% de nuestro PIB.

Extremadura debe apostar, invertir, entender que es su vitalidad, la misma de la que hablaba Úrsula von derLeyen, sus ojos, sus manos lo que harán de Extremadura lo que está dispuesta a ser y que hoy Europa nos guía para ello.

El VII plan de juventud es el compromiso global con el empleo, con la educación, con la cooperación, con la igualdad, con la cultura, con la inclusión, con la salud mental, con la agricultura, con la sostenibilidad... con la creación de un hogar que es el plan de vivienda.

Hoy en Extremadura se asientan proyectos con una fábrica en cada provincia, 1.500 puestos de trabajo y una formación especializada por la Universidad de Extremadura.

Hoy se han presentado desde Extremadura a los diferentes ministerios del Gobierno de España 86 proyectos para obtener manifestación de interés con un presupuesto de 30.000 millones de euros.

Y en marcha proyectos con inversión privada para los próximos cuatro años que alcanzan los 6.594 millones de euros.

Tenemos una comunidad autónoma donde 7 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales, con estabilidad y diálogo social, con una tierra sostenible, con una nueva PAC que no solo mantiene los fondos, sino que promociona la agricultura sostenible, energía limpia, talento, innovación, con una fiscalidad justa y redistributiva, agilidad administrativa, legislativa a través de la LINCE, la LAMA y la LOTUS, educación, sanidad, cultura, un hogar, un empleo, un proyecto de vida.

Esto es una Extremadura más cohesionada, más digitalizada, más verde, más igualitaria, y preparada para el futuro, esto es lo que nos demanda Europa y hoy podemos decirles que estamos listos.