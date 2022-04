El fútbol no es racista

La UEFA tiende a tomar decisiones extrañas. Sin ir más lejos, mientras redacto este artículo (martes por la mañana), no se sabe aún si llevará a efecto la sanción contra el Atlético de Madrid de cerrar parte del estadio Wanda Metropolitano en su partido contra el Manchester City. ¿El motivo?

Un grupo muy reducido de la hinchada realizó el saludo fascista en el partido de ida. El castigo de retirar como mínimo 5.000 asientos, a menos de 48 horas del partido, trastocaría los planes de esos aficionados penados aun sin haber hecho nada, algunos de los cuales, cabe pensar, habrán aprovechado las vacaciones de Semana Santa para desplazarse a Madrid con la intención de ver el encuentro.

Tampoco tiene mucho sentido (más allá de hacer un gesto de cara a la galería) la imposición al Atlético de Madrid de exhibir una pancarta con la leyenda ‘#NoToRacism’, con el logo de la UEFA incluido. Si no tiene mucho sentido no es porque sea una mala leyenda (todo lo contrario), sino porque un club como el Atlético de Madrid está fuera de sospecha y no necesita exhibir este tipo de pancartas.

De hecho, por norma general, el mundo de fútbol es cualquier cosa menos racista, pues iguala a los ciudadanos de cualquier condición social, económica y racial. En el césped no hay privilegio ni desventaja por ser blanco o negro, judío, católico o musulmán; es el balón el que manda, no la raza. Y en las gradas, exceptuando a alguna que otra fruta podrida –algo que deberían vigilar con mano dura las peñas futbolísticas–, solo hay espectadores dispuestos a pasar un buen rato, a ser posible viendo ganar a su equipo.

La UEFA debería aceptar el recurso del equipo madrileño, desechar la sanción –que suena a recurso hiperbólico en tiempos de pandemia–y sancionar solo a los culpables de los saludos nazis. De otro modo, volverían a pagar justos por pecadores.