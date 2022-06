Cosas non gratas

No, quien calla no otorga, pero alguien una vez me dijo: «no hables si lo que tienes que decir no es más bonito que el silencio» y, en esta ocasión, era necesario ponerlo en práctica.

Vivimos a golpe de titulares, sin un contenido que argumente. En los medios triunfan los bandos, pintando y dibujando en función del titular a los/as buenos/as e indeseables, en estos días triunfa la demagogia, los hay que necesitan del ruido para ser y existir y, a la vez, necesitan negar la existencia de quienes siempre han odiado para sostener posiciones anti-políticas que les permitan azuzar el abanico de los discursos de odio, que siempre se orientan hacia la misma dirección.

A golpe de titulares tratamos de paliar el déficit de argumento, que construye una realidad paralela y le otorga a quien agrede el beneplácito de la creación hasta de movimientos y eventos sostenidos e impulsados por el hartazgo, la indignación y la rabia de quienes hemos aguantado las chanzas y los chistes no condenados de manera estructural, por parte de quienes se les llevan los demonios por la entonación de un «qué se joda».

Mi año 2022 se ha llevado por delante a gente que quiero mucho, han fallecido personas con muchos años y también alguien a quien no le tocaba marcharse. Entiendo perfectamente que sólo con que el aire roce, con un susurro, a las personas que han fallecido, encoge los corazones de quienes somos familias o amigxs. Los muertos están muertos y nos cuesta hasta respirarlos.

Palomos no siempre brilla y conviene recordarlo. Palomos no solo es una fiesta, Palomos son agresiones, insultos , discriminaciones, códigos penales. Palomos son las burlas en los recreos en los patios de los colegios e institutos de Badajoz, humillaciones a profesorado LGBTI, las risas jocosas que persiguen a niños o adolescentes afeminados, Palomos no solo es un día, no solo es una celebración, ni 15 días de actividades. Los Palomos de Badajoz se construyen todos los días desde 2011.

Y convendría que las agresiones que sufrimos las personas LGBTI, 36 en Extremadura en el año 2021, una media de tres al mes, fueran condenadas con la misma contundencia, nombrando personas non gratas a todas y cada una de las que nos han humillado. A todas.

Es cierto que, quien se subió al escenario el sábado, una de las cómicas con más relevancia en medios de los últimos años, no sabía que había fallecido quien fuera Alcalde de Badajoz, que, con sus declaraciones lgbtifobicas, provocó la indignación de la ciudadanía que, esa sí, hizo nacer Los Palomos.

Si lo hubiera sabido, hubiera orientado sus comentarios hacia quienes estando vivos siguen sosteniendo esas posturas homófobas en pleno siglo 2022. Pero no lo sabía. En el dossier que enviamos para invitar a artistas y activistas en el evento no incluimos esta situación. Puede que debamos hacerlo, pero ojo, la hemeroteca y los podcast están ahí para que los escuche todo el mundo, y, aunque para muchas personas no sea lo más cómodo, es algo difícilmente evitable. Esos comentarios hace 11 años hicieron que «Bolleras», «Maricas», «Travelos», «Invertidos», «Bujarras», en definitiva, «Palomos Cojos y Palomas Cojas», que parecía que no había en Badajoz porque nos «echaban para otro lado», saliésemos a la calle para mostrar nuestras plumas, verter aceite, romper las puertas de todos los armarios y decirle a quien fuera alcalde de Badajoz y a quienes sostenían esa postura, que esa ciudad era de todos y todas, también de personas LGBTI.

Y me imagino que esto no tiene importancia para quienes Palomos es incómodo, estos son los mismos que cuestionan las celebraciones respecto a los orígenes árabes de la ciudad de Badajoz y quienes defienden que se coloque una estatua de Franco en una rotonda, en 2021, no vaya alguien a pensar que fue en el 72 .

Palomos 2022 ha sido todo un éxito. Eso es algo obvio. Lo más preocupante para la ciudad de Badajoz no es que quien pide una rotonda para el dictador que pretendió aniquilar a las personas LGBTI, nos diga que estamos «en su punto de mira», ya lo sabemos y lo venimos denunciando desde hace mucho. Lo peligroso es quienes se sitúan a su lado, dando alas a posicionamientos LGBTIfobicos.

Los términos empleados sobre el escenario pueden no gustarnos, hasta molestarnos. Para otras personas es todo lo contrario. Si ese es el límite para nombrar «persona non grata» a alguien, desde Fundación Triángulo solicitamos este punto para quien pide homenajear al responsable de designar Badajoz como cárcel para personas homosexuales, a quien blanquea la lgbtifobia de manera permanente, a quien humilla a las miles de familias que vieron como uno/a de lxs suyos perdía la vida en ese edificio de la calle Museo.

No, quien calla no otorga, pero a veces las demagogias solo tienen una forma de ser frenadas: No siendo respondidas.