Woody Allen y su adiós al cine

El director de cine Woody Allen dice que su próxima película será la número 50 y quizá por aquello de los números redondos dice que va a dejar de hacerlas, no de escribir historias pues ahora se siente más cómodo como novelista y autor de cuentos. No le censuro la actitud. Saber retirarse del foco mediático es otra lección de sabiduría de este director de cine inclasificable, menos reconocido en su país que en Europa. Me parece bien que se corte la coleta, aunque sus fans vayamos a sufrir por ello.

Lleva más de 70 años en el mundo del cine contando historias que me han tocado el corazón. Cuando era estudiante vi Annie Hall y me sentí completamente identificado con el novio de la protagonista, siempre enamorado de la chica con inquietudes artísticas y abocado al abandonado. La imagen que proyectaba Woody en sus primeros filmes era la de un looser en todos los aspectos de la vida, al que dejaban sus novias por alfeñique en pos de musculosos motoristas con aspecto nazi. Al margen de sus astracanadas, el director que mejor ha retratado Nueva York, es también autor de grandes dramas en los que aborda los grandes temas del ser humano: la soledad, la traición, la ambición… Y su preferido: La muerte. Muy interesante es la relación con los actores, a los que ha sabido catapultar a la fama. Se matan por trabajar con él. Algo tendrá. También ha hecho mucho metacine, con personajes que salían de la pantalla e incluso una película ambientada en el Festival de San Sebastián que este año ha cumplido 70 de trayectoria. Woody es además músico y toca el clarinete en una banda de jazz que pasó hace años por Badajoz. No puedo obviar aspectos turbulentos de su vida, pero creo que su periplo como director me merece más interés que todos ellos. Solo deseo que su último trabajo tras las cámara me haga pasar tan buenos ratos como casi todos los anteriores.