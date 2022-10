Rebaja o calderilla

En política se usa el símil futbolístico ‘pónmela botando’. Consiste en tener una propuesta adecuada y callarse hasta que el adversario pregunta y entonces se saca a la luz o se remata a portería. Puede que sea un mal tiro, una medida efectista más que efectiva, pero el balón llega al fondo de la red y cuenta el resultado. Guillermo Fernández Vara lleva muchos años en política y conoce esta estrategia. Por eso, el jueves pasado, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, esperó a que el PP se la pusiera botando cuando le preguntó si pensaba seguir los derroteros de otras comunidades autónomas bajando impuestos. Pues, mire usted, no habrá rebaja de impuestos, señaló el presidente con temple, pero se eliminará definitivamente el canon del agua que implantó el PP cuando gobernaba Monago y se rebajarán a la mitad un montón tasas y precios públicos.

Calderilla, le espetó más tarde la nueva líder del PP, María Guardiola, afeándole que no contribuyera de verdad a rebajar la carga fiscal que padecen los extremeños ahora que la inflación está desbocada y los sueldos estancados. Puede que sea verdad, al menos para la gente que paga pocas tasas o ninguna y sí demasiados impuestos, pero el anuncio de Vara ya estaba en los periódicos, las radios y las televisiones y no era «Extremadura se niega a bajar impuestos como otras regiones», sino Vara llevará a cabo «la mayor bajada de tasas y precios públicos de la historia».

El presidente extremeño se hallaba en un callejón casi sin salida. Alineado con el gobierno de Sánchez y en contraposición a otras comunidades del PSOE como la valenciana que sí quieren meterle mano a los impuestos, no podía quedarse quieto y dejarle la iniciativa solo al PP. ¿Solución? Presentar una rebaja de tasas, que no tributos, y volver al tablero de juego. No deja de ser un ‘Sí pero no’ o un ‘No pero sí’ según se mire, muy propio de Vara, pero le resta protagonismo a los populares ahora que andan en lo más alto por el efecto Feijóo y sus derivados de Ayuso y Moreno.

Porque es un hecho: el PP se ha puesto de pie de nuevo. Los populares mataron –políticamente hablando, se entiende- a Casado hace solo cinco meses y ¿quién se acuerda ya él? Ni siquiera los suyos. Es increíble pero también cierto que la política hace reyes y villanos de la noche a la mañana. El nuevo PP de Feijóo vuela con alas nuevas mientras Ciudadanos desaparece, Vox cae y Podemos, salvo que lo salve Yolanda Díaz, va cuesta abajo. Así pues, la marcha electoral se pone demasiado empinada para el PSOE y sus barones se ponen muy nerviosos viendo a sus espaldas un Sánchez de difícil digestión electoral.

Todos los feudos socialistas han empezado a ponerse las pilas y a apostar por lo regional lanzando una campaña lo más autonómica posible o ‘Varista’ en nuestro caso. El objetivo está claro: que la patada en el culo se la lleve Sánchez en diciembre y no el líder regional en mayo.

El presidente extremeño va a reforzar su perfil moderado en la gestión y beligerante en la defensa de los intereses de los extremeños. Esta semana dijo en un encuentro en Madrid de Prensa Ibérica que las afrentas a Extremadura algunos «se la van a meter por el culo», lo cual es un ejemplo de ello. A la vez, va a combatir los ataques de la derecha con medidas que contrapongan sus iniciativas y va a extender su perfil negociador y de pacto y de ahí la oferta a todos los grupos de negociación presupuestaria. Es complicado, pero resulta el único camino posible ante el ciclón nacional que llega. Mientras no cese el temporal, poco más se puede hacer para defender la plaza o contener los votos.

Porque ahora son los impuestos y la rebaja tributaria, pero vendrán otras andanadas que pondrán a los gobiernos socialistas en un brete. Hay que tener en cuenta que la coyuntura que vivimos y la que está por venir desequilibra socialmente todo y rompe las costuras ideológicas imperando la teoría del sálvese quien pueda. Y ahí la clase media define unas elecciones;toma partido de verdad y opta por lo que mejor conviene a sus intereses. Me refiero a la contienda nacional, a las elecciones generales, pero sería falso decir que no afecta a autonómicas y municipales. Veremos.