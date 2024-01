Nueva dialéctica

Con el antecedente de aquellos conseguidores, personas que como Mario Conde, o el señor Rato, casi todos, con pelo engominado, trajes a medida con rayas impolutas, amén de unos mensajes rotundos, claros y transparentes de gente, superinteligentes, que han sabido situarse en un escalón social envidiable...Siguiendo aquel penoso exhibicionismo, han surgido otro tipo de personajes, que siguiendo una estela parecida de mentiras, impregnadas de egoísmo, populismo, e intereses bastardos, cuyo fundamento, es el de aquel charlatán, que se situaba en las esquinas de los mercados de abastos, impresionando a los viandantes, con dos bolígrafos por uno, además añadiendo una goma de borrar para los menores, y así hacían su agosto. El hilo conductor de todo ello es la mentira, la venta de humo, o la compra de intereses encubierta por algún premio, jamás explícito, pero que a todos nos sirve en ese momento, esto, como consecuencia de no poner pie en pared, ha permitido un juego, en el que están participando pasivamente la totalidad de los ciudadanos, cada uno desde su nivel cultural o posición social, sin capacidad de crítica, se convierte en receptores de detritus.

Comenzamos por el presidente del Gobierno, que siempre defendió que aquello no cabía en la Constitución, jamás podría ocurrir. Pues ha ocurrido, sin que pase nada. El presidente de la oposición, del «yo vengo aquí a serenar, tranquilizar y propiciar una paz duradera» permite que el Consejo del Poder Judicial, caducado hace más de cinco años siga sin que muestre interés en su renovación al serle favorable. La presidenta de Madrid que entiende mucho de fruta, pero muy poco de personas mayores, ya que como demandadoras de cuidados sanitarios, en su día fueron completamente olvidadas. El ministro de Fomento, dando réplica a los dos anteriores obutvo la mayoría en las municipales de su ciudad pero no poder gobernar tienen ante sí la rehabilitación de las líneas ferroviarias cercanas, que no se hicieron en su momento. Al sr Abascal o al Sr Tellado los tenemos como ejemplos de dar alas a barbaridades propias de patio de colegio, una y otra vez, sin que les tiemble la voz, y así podríamos seguir y llenar varios folios.

Aquellos que cobran de nuestros impuestos para luchar por nuestro bienestar se dedican más a tener cargada la escopeta de la dialéctica, para competir por la tontería más grande, a ver quien acierta con el insulto más sonoro,a verquién es más original. Es una enorme desgracia, que tengamos en sus manos la gestión de nuestros intereses como nación, cuando a nadie le preocupa más,que la derrota del enemigo, no contrincante. La mentira, como acto obsceno, como negación de una verdad objetiva, es la protagonista en la dialéctica política. Primero surgió un postureo barato, superfluo y estúpido, para ir girando hacia el desprecio, la desconsideración, el insulto y las amenazas al enemigo. La población sufrida, esperanzada conecta con esa lucha sin cuartel entre rivalesy sirve de leño en la hoguera, en la que se calientan los que cobran un sueldo por vender sus estupideces u ocurrencias.

Se reitera cada día más, en un gravísimo error, al tomar el suelo de España como un burdo ring, donde se compite en dialécticas, desagradables, cuando no insultantes e hirientes, además de carentes de sentido por lo improductivas. Nadie es capaz de llegar a acuerdos, en beneficio de los intereses de la totalidad de los ciudadanos. Abracen la cultura del perdón, además de la solidaridad y el respeto, impregnado de afecto, ese ha de ser su objetivo.