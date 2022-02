Tras una jornada frenética, no exenta de suspense y un cierto desconcierto, Don Benito y Villanueva de la Serena dijeron ayer sí a fusionarse y convertirse en una sola ciudad tras la consulta popular convocada en ambas localidades. La jornada transcurrió sin incidentes, pero a las 21.40 horas un error informático bloqueó la página web donde se contabilizaban los votos y dejó sin información a todo el mundo cuando se había superado con creces el 66% del sí en Villanueva de la Serena, pero no así en Don Benito. Fueron horas de preocupación pues los dos municipios se habían impuesto un 66% de síes para seguir adelante con el proceso y Don Benito alargó el recuento de papeletas más allá de la media noche.

Finalmente, pasadas las 12 y media de la madrugada, el resultado fue victorioso para el sí en ambas localidades y la fusión será una realidad aunque resultó sorpresiva la diferencia de porcentajes cosechado en uno y otro municipio: en Villanueva de la Serena ganó el sí en un 90,49 por ciento, pero en Don Benito en un escaso 66,27 por ciento. Sin embargo, los dos alcaldes, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, se felicitaron por el resultado, dado que para iniciar la fusión bastaba un acuerdo plenario de las dos localidades, pero los dos ayuntamientos decidieron hacer la consulta para adquirir una mayor legitimidad.

"Los alcaldes de ambos municipios han sabido mirarse a la cara y caminar juntos para promover una idea que va a permitir levantar la tercera ciudad más importante de Extremadura"

Don Benito y Villanueva de la Serena inician hoy de la mano un camino que los llevará a convertirse en una única ciudad en 2027, lo cual supone un hito en el municipalismo extremeño y español. Frente a un sentimiento cada vez más individualista de la sociedad, frente a las corrientes nacionalistas e independentistas de otros territorios, frente a la -demasiadas veces- rivalidad entre pueblos que son hermanos, Extremadura se ha posicionado en el mapa como un ejemplo de que unir, y no dividir, es la mejor manera de crecer, de hacerse fuerte, de lograr mejoras. Don Benito y Villanueva de la Serena vivieron ayer una jornada en la que tenían la oportunidad de dar una lección histórica y lo han conseguido. Los alcaldes de ambos municipios han sabido mirarse a la cara y caminar juntos para promover una idea que va a permitir levantar la tercera ciudad más importante de Extremadura en la que ya se proyecta una estación de tren de alta velocidad o una plataforma logística con asentamiento de empresas que generen empleo.

Muchos jóvenes que se estrenaban por primera vez en una votación oficial metieron en la urna la papeleta del ‘Sí’ con la esperanza de no tener que marcharse de su tierra a la hora de encontrar un empleo digno porque esta fusión potenciará que crezca el núcleo industrial de la zona. Para ellos esa posibilidad de futuro ha sido más importante que el argumento de perder la ‘identidad local’. Conservar las tradiciones y la cultura popular es parte del progreso y no entra en conflicto con una unión que incluye y no excluye.