Hoy por hoy, la feria de Plasencia se celebrará del 9 al 13 de junio, pero sin atracciones. El motivo es que el ayuntamiento y la plataforma de feriantes no han llegado a un acuerdo sobre su ubicación y la plataforma no ve fácil llegar a una solución porque apenas hay tiempo, tendrían que empezar a instalarse la próxima semana.

Este lunes, han mantenido una reunión en el ayuntamiento con los concejales de Interior y Empresa, David Dóniga y Belinda Martín, un inspector de la Policía Local y técnicos de Urbanismo para estudiar la propuesta de una nueva alternativa al recinto ferial, el aparcamiento situado junto al puente Nuevo.

Dóniga ha defendido que es un recinto "grande, aunque nunca sería igual que en el Berrocal". Precisamente, Rosa Morgado, portavoz de la plataforma, ha explicado que "no entrarían ni la mitad de las atracciones", pero el principal problema es que no hay conexión eléctrica, por lo que, cada atracción debería funcionar con un grupo electrógeno y eso "no es viable, supone un coste grandísimo en la situación en la que estamos ahora y no funcionan igual".

Este mismo problema de falta de luz es el que se da en la alternativa de un recinto en el polígono industrial.

Aplazamiento

Ante esto, el ayuntamiento también les ha ofrecido aplazar la instalación de las atracciones al puente del Pilar, en octubre, pero "ya tenemos la feria de Zafra y la de Zaragoza, que son de todos los años, no podemos dejar de ir a estas por una nueva", ha explicado Morgado.

Los feriantes son partidarios de mantener las atracciones en el Berrocal, pero Dóniga ha subrayado que "ese recinto es imposible". Por un lado, porque acoge las vacunaciones y se espera que en junio estén "a pleno rendimiento" y no hay otro recinto al que trasladar esta actividad. Por otro, porque el ferial es actualmente zona de paso de vehículos para las obras de la depuradora.

Con todo, a pesar de que los feriantes han destacado la voluntad y el interés del ayuntamiento por contar con las atracciones, "de momento no hemos llegado a ningún acuerdo, no vemos posible que haya atracciones", señala Morgado. Dóniga tampoco tiene "muchas esperanzas".

Lo que sí ha querido matizar el concejal es que la feria se va a celebrar con actividades "culturales, de ocio, infantiles, de teatro..."y ha anunciado que el programa se presentará en breve.

Como ejemplo, está previsto que el sábado día 12 tenga lugar una nueva edición del festival de música Feria Fest.