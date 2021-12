El Ayuntamiento de Plasencia no va a suspender la carrera San Silvestre del 31 de diciembre ni la cabalgata de Reyes del 5 de enero. A fecha de este jueves, el alcalde, Fernando Pizarro, considera que no hay motivos para hacerlo.

En el caso de la San Silvestre, señala que actualmente "no hay medidas en torno al deporte y menos al aire libre" y, sobre la cabalgata, recuerda que el ayuntamiento ya ha cambiado el recorrido, suprimiendo el paso del desfile por la plaza Mayor, que es donde se podrían producir aglomeraciones.

Así, subraya que "la idea es celebrarlo, a priori, no vamos a suspender las actividades si no hay dificultades añadidas". Eso sí, matiza que, si una vez que se acerquen las fechas de celebración, las circunstancias han cambiado, se tomarían las decisiones oportunas.

"Nos tiran el muerto a nosotros"

Pero lo que critica Pizarro es que "el presidente del Gobierno no toma medidas, el presidente de la Junta, tampoco y hoy dice el consejero que seamos nosotros los que las tomemos y no tenemos argumentación jurídica para hacerlo. Lo que hacen es tirarnos el muerto a nosotros cuando ellos no asumen sus responsabilidades".

Por el contrario, ha defendido que las actividades municipales están "reflexionadas" para que los ciudadanos puedan guardar la distancia de seguridad y utilicen mascarilla.

Vigilancia en las cañas

Lo que sí ha destacado el alcalde es que la Policía Local estará vigilante para que no se produzcan aglomeraciones este viernes en las cañas de Nochebuena. "Esperamos que la lluvia ayude a que no las haya en la calle, aunque tampoco queremos que se concentren dentro de los establecimientos. La policía estará al tanto para que se cumplan las medidas de distanciamiento y mascarilla".