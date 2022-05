El Seprona debe certificar si el matrimonio de Plasencia ha derribado la construcción ilegal

Este viernes, cumplía el plazo para que el placentino Carlos Palomero y su mujer ingresaran voluntariamente en prisión tras haber agotado los cuatro meses que el juzgado de lo Penal de Plasencia les concedió para que derribaran una edificación ilegal levantada en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia. Sin embargo, la jueza ha dictado una providencia por la que interrumpe el plazo para entrar en la cárcel a expensas de que el Seprona emita un informe "constatando la efectiva demolición del inmueble".

Así, la jueza señala en la providencia, de fecha 11 de mayo, su decisión de librar un oficio al Seprona para que emita el informe y advierte al matrimonio de que "en caso de que conforme a dicho informe, no conste la ejecución efectiva de la demolición, deberán ingresar en prisión".

La jueza se ha basado para tomar la decisión en un informe del Ministerio Fiscal de este mismo lunes, 9 de mayo, en el que la fiscal no se oponía a suspender el plazo para el ingreso en prisión, como había solicitado el abogado del matrimonio, Javier Sánchez Rodas, a cambio de remitir un oficio al Seprona para que certificara el derribo de la construcción.

En su escrito, la fiscal subraya que, solo puede quedar sin efecto la pena de prisión, "si se acredita la completa demolición de la construcción litigiosa". No obstante, recuerda que la obligación de demoler la edificación era "sobradamente conocida por los condenados" desde que se dictó sentencia por el Juzgado de lo Penal el 10 de abril del 2019, en la que el derribo se establecía como condición para la suspensión de la pena impuesta de cuatro meses de prisión. Dado que no lo hicieron, el juzgado dictó un auto "perfectamente justificado y fundamentado" que revocó el beneficio de suspender la pena.

Este viernes estará demolida

El abogado del matrimonio ha asegurado que este viernes estará completamente demolido lo que aún continúa en pie de la construcción que comenzó a levantarse en el 2007 y que paró en el 2012, después de que les denunciara el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

El afectado, Carlos Palomero, se ha mostrado más tranquilo después de conocer la decisión de la juez, y ha señalado que ha tirado de ahorros "y de no ahorros" para pagar a una empresa que derribe la construcción, lo que afirma que no había hecho antes porque no tenía medios económicos para sufragar el coste.

Ahora, lo que quiere es "que todo esto se acabe ya, derribarlo y que nos olvidemos del juzgado porque hasta el último día voy a estar preocupado".