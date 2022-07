El mercadillo de Plasencia sigue con la mitad de puestos y el traslado no llega

Si todos los ambulantes del mercadillo de Plasencia pudieran instalarse cada martes, no tendrían prisa por trasladarse, es más, preferirían no hacerlo, pero dado que, desde que comenzó la pandemia no han podido instalarse más que la mitad, los ambulantes reclaman al ayuntamiento que agilice el traslado.

