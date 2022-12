De la revista Forbes a Malpartida de Plasencia

Su madre fue durante años la farmacéutica del pueblo, Cuacos de Yuste; estudió Farmacia y terminó sacándose la carrera al tiempo que ponía en marcha su propia empresa. Este año ha aparecido en la prestigiosa revista Forbes como una de las cien personas más creativas en el mundo de los negocios y se lo ha contado a los alumnos del IESO Quercus de Malpartida de Plasencia.

Su primer propósito ha sido que «vean que es posible, que desde un pueblo de Extremadura se puede crear algo que se venda por toda España y el extranjero, que se quiten esa barrera mental». Eso es primordial para Carlos Martínez Fernández, que considera que en la región hay «muy poca cultura emprendedora», en parte porque «hay que creer que es posible, si lo haces, has avanzado mucho porque mucha gente ni lo intenta».

Otro motivo que apunta es que los jóvenes «no tienen referentes». Por eso, dentro del proyecto La cultura emprendedora en la brújula económica, que coordina el profesor Samuel Calderón en el IESO Quercus, ha querido mostrar a los estudiantes que él fue uno de ellos.

"Hay que creer que es posible, si lo haces, has avanzado mucho porque mucha gente ni lo intenta"

De hecho, «cuando iba al instituto me quedaban bastantes asignaturas, pero no pasa nada si se tiene un momento malo o si se cometen errores, o si decides estudiar una cosa y luego te quieres dedicar a otra distinta, no pasa nada, hay que hacer lo que te haga feliz y te apasione».

Llevar ejemplos de éxito a los institutos

Carlos considera que lo primero es «creérselo, que es posible» y propone llevar a institutos y universidades «ejemplos de proyectos de éxito» porque falta visibilizar experiencias de emprendimiento que podrían motivar a los jóvenes.

En su caso, comenzó a estudiar Farmacia, pero como «estaba cansado de la carrera», se apuntó a un curso de emprendimiento en el que tenía que desarrollar una idea de negocio. Tenía 21 años y se le ocurrió Enjoyers Brand, láminas y mapas rascables, por ejemplo con las provincias de España o los cien pueblos españoles con más encanto. La idea es que suponga «un reto» para ir completando las pestañas e ir rascándolas.

Ahora, con 29 años y después de haber compaginado la empresa con la carrera y gracias también al apoyo de su familia, su empresa cuenta con una decena de productos y los vende por toda España, e incluso en Costa Rica y Méjico.

Ha llegado a tener 8 trabajadores y entrar en Forbes ha sido «un orgullo» , sobre todo porque decidió apostar por «el tipo de vida que me gusta, soy libre, no todo es ser funcionario».