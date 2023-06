Unidas Podemos Plasencia ha criticado el anuncio del cierre, «unilateralmente y sin ninguna justificación», de la piscina bioclimática en horario de tarde, a partir del 3 de julio.

Para la portavoz de UP, Mavi Mata, es «una vergüenza que no se den soluciones a la situación de la piscina de verano, en plena ola de calor» y que a esto se sume ahora este cierre. «Recordamos al PP de Plasencia que les han votado para dar soluciones, no para crear más problemas a la gente».

El ayuntamiento ha replicado que el motivo del cierre es que «por la tarde no va nadie» y a cambio se han reforzado los turnos de mañana, en horario de 7.45 a 13.25 horas.