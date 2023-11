Denuncian un intento de fraude en Plasencia por una falsa trabajadora social municipal

El pasado jueves, una mujer con una mascarilla se presentó en la puerta del domicilio de otra mujer afirmando ser trabajadora social del Ayuntamiento de Plasencia y con el objetivo de ofrecerle el servicio de teleasistencia municipal. Como no lo tenía solicitado y, por lo tanto, tampoco concedido, "no se fio y no la dejó seguir hablando".

Relacionadas Roban a dos mujeres en Plasencia haciéndose pasar por asistente social municipal