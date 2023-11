El Sepad señala que el origen del incendio en el sociosanitario de Plasencia es indeterminado

Paredes negras, cenizas, agua por el suelo y una habitación calcinada. Es lo que se han encontrado la gerente territorial del Sepad de Cáceres y el director general de Obras en el centro sociosanitario de Plasencia, después de un incendio en una unidad, que ha obligado a desalojar a 43 residentes y que, según el director de obras, tiene un origen indeterminado.

Arantxa Sánchez y Jorge Rebollo han visitado la unidad de rehabilitación hospitalaria, la afectada y al personal y residentes, que la pasada madrugada han tenido que ser realojados en "otras unidades que no se estaban utilizando, como las de covid", ha explicado Sánchez.

La gerente de Sepad de Cáceres ha señalado que, una vez que se detectaron el humo y las llamas, se puso en marcha el protocolo de evacuación y el personal actuó con mucha rapidez de forma que, entre las tres y las cinco de la madrugada, los residentes estaban ya en sus nuevas habitaciones descansando.

Se trata de 28 de la planta afectada y 15 de la inmediatamente inferior, a la que ha caído el agua procedente de tuberías que han estallado por las altas temperaturas.

Rebollo ha explicado que una habitación ha quedado calcinada pero "no sabemos el porqué". No obstante ha señalado que no creen que se haya debido a un fallo en la instalación eléctrica y también ha apuntado que los colchones son ignífugos. Precisamente los bomberos han afirmado que el fuego se ha debido a que un interno ha quemado varios colchones de una habitación.

Aun así, el director de Obras y Accesibilidad ha afirmado que no tienen certeza de dónde se ha producido el fuego ni cómo y que se va a llevar a cabo una investigación técnica, aunque "es posible que no lleguemos a saber el origen".

Ambos han destacado la rápida actuación de todo el personal para reubicar a los residentes.

Actualmente, el pabellón está lleno de operarios realizando trabajos de urgencia en techos e instalación eléctrica y otras con el objetivo de que se pueda poner en funcionamiento lo antes posible, aunque la planta afectada "tardará un tiempo en poder usarse. Intentaremos que vuelvan pronto los quince desalojados de la planta inferior y el resto, cuando se pueda", ha dicho la gerente.