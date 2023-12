Superviviente del incendio en Plasencia: "Yo quería rescatarla y se ha quemado"

"Ha muerto mi pareja, yo quería rescatarla y no he podido y se ha quemado". Con estas palabras, y entre lágrimas, ha contado José María Martín el resultado de un incendio ocurrido la madrugada de este lunes en su vivienda de Plasencia, en la que se encontraba junto a Belén, una mujer de 46 años que ha fallecido.

Horas después del suceso, contaba en el mismo bloque del incendio, el número 80 de la calle Jerte, en el barrio del Rosal de Ayala, que la mujer estaba viendo la televisión en una habitación contigua al salón, donde se encontraba él también viendo la tele. Entonces, "he ido al baño, ella ha empezado a llamarme y cuando he vuelto ya he visto las llamas y el humo en el salón".

Afirma que partían de una estufa y que su pensamiento entonces fue "cómo rescatarla, sacarla de la habitación". Por eso, continúa su relato, salió al pasillo del bloque para buscar un extintor, pero "ya no podía entrar, estaba todo lleno de humo".

Los servicios sanitarios le atendieron por intoxicación de monóxido de carbono, mientras que los bomberos rescataron a la mujer, que sufrió una parada cardiorrespiratoria, intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras de tercer grado. Ambos fueron trasladados al hospital Virgen del Puerto, él leve y ella en estado crítico, pero finalmente falleció.

Fue una vecina quien llamó al 112 en torno a las tres de la mañana. Ya se iba a dormir y comenzó a escuchar mucho ruido en la vivienda de José María Martín. "Pensé en qué estaría moviendo, era como si la casa se estuviera cayendo" y, después, percibió el olor a humo y no dudó en llamar a emergencias.

Rescatados y ataques de ansiedad, en el bloque placentino

Agentes de la Policía Local y Nacional se encargaron de desalojar a los vecinos de las dos plantas inferiores, a la vecina que llamó al 112 y a un matrimonio también vecino de la misma planta tuvieron que rescatarles del balcón los bomberos, con un ataque de ansiedad, según ha señalado el jefe de guardia del centro de comunicaciones del Sepei de Cáceres.

Otros vecinos afirman haber pasado una noche “horrible” y también alguno ha tenido que acudir a los servicios sanitarios por ataque de ansiedad.

“Yo le dije que la Nochebuena y la Nochevieja no la iba a pasar en la calle y ahora está muerta” JOSÉ MARÍA MARTÍN - Propietario de la vivienda

Precisamente, este lunes, cuando el propietario ha acudido de nuevo a su vivienda para recoger algunas cosas, un vecino le ha reprochado que llevara semanas haciendo mucho ruido en casa y también que llevara a personas sin hogar a su domicilio.

Martín se defiende y señala: “No me gusta que la gente duerma en la calle”. Precisamente, explica que a su pareja la conoció en la estación de autobuses y, de cara a estas fiestas, recuerda: “Yo le dije que la Nochebuena y la Nochevieja no la iba a pasar en la calle y ahora está muerta”, vuelve a lamentar entre lágrimas.

No obstante, residentes consultados le definen como una persona problemática, que consume alcohol habitualmente. Este lunes, en torno a las 11.30 horas, señalaba todo cubierto de negro, que todavía no había podido asearse y que no sabía dónde estaban ni su documentación ni su teléfono móvil.

Afirma que tiene un hijo, pero se quedará a dormir con unos amigos, que le van a ayudar estos días hasta que pueda regresar al domicilio, actualmente precintado por la policía y a expensas de que la científica lo inspeccione.