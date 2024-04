Juicio por una escultura en Plasencia, el ayuntamiento afirma que no es municipal

Ni en el último momento ha habido acuerdo entre el Ayuntamiento de Plasencia y el escultor Antonio Morán, autor de la obra Escena Tercera, que está ubicada en la plaza de Ansano, para no ir a juicio y se ha celebrado una vista oral, de forma que el caso ha quedado visto para sentencia.

Morán Sociedad Artística, que forman Antonio Morán y su hijo Carlos Morán, autores de la escultura, reclaman la reparación de la obra para devolverla a su estado original y 50.000 euros de indemnización por la vulneración del derecho de autor, al haber "mutilado" la obra, a la que le falta desde hace años toda la parte inferior, y también por el daño moral y económico causado por el ayuntamiento por "doce años de ninguneo", al no haber reparado la escultura, dañada en numerosas ocasiones.

El ayuntamiento, en cambio, se opone a la indemnización y ha propuesto su reparación y su traslado a un espacio interior. No obstante, su argumento es que no está obligado a su mantenimiento porque no existe documento alguno en el ayuntamiento que constate la recepción de la escultura, por cesión o donación, con lo cual, no es de propiedad municipal.

El abogado del ayuntamiento ha aportado un certificado del secretario municipal que constata que "no existe documento alguno" de recepción de la obra. Sin embargo, la exalcaldesa Elia Blanco, que ha declarado como testigo, ha señalado que existió un acuerdo del consejo de Caja Extremadura para que las obras del certamen Obra Abierta se instalaran en Plasencia, en la ubicación que eligiera el ayuntamiento.

La exalcaldesa de Plasencia declara como testigo

"La corporación municipal recepciona la obra desde el momento en que gana el concurso y la Caja nos dice que busquemos ubicación. Es un bien de la ciudad de Plasencia", ha dicho. Blanco considera que debería estar inventariado, aunque no recuerda si firmó algún documento. No obstante, considera que, "cuando se llega al acuerdo, conlleva una cesión".

Por otro lado, sí existe un acuerdo de la junta de gobierno, de junio del 2011, donde queda reflejado el acuerdo de ubicación. Así lo ha señalado el alcalde, Fernando Pizarro, que no ha declarado de forma presencial, sino que había contestado previamente a un cuestionario remitido por la defensa de los demandantes. Pizarro también dice que no le consta "acto alguno de recepción de dicha escultura", pero sí que, en el momento en que se iba a instalar, ya siendo él alcalde, solicitó verbalmente al arquitecto municipal que determinara el lugar más adecuado para ubicarla dentro de la plaza de Ansano.

Parte inferior de la obra de Ansano de Plasencia, que no se ha repuesto. / EL PERIÓDICO

Además, pese a la presunta falta de obligación de mantenimiento municipal, el alcalde indica que, al ser conocedor del deterioro de la obra, "se pidió un presupuesto de reparación al Departamento de Urbanismo, el cual ascendía a 12.000 euros". No obstante, el arreglo no se llegó a ejecutar. También, en el 2019, se planteó reubicarla.

Por su parte, el arquitecto Antonio López Mateos-Orantos ha declarado como perito para indicar que, aunque la plaza no le parecía el lugar adecuado e intentó que no se ubicara allí, aconsejó ponerla en un lateral y no en el centro, que es donde se iba a ubicar. En su lugar, la obra no está realizada en los materiales adecuados para estar al aire libre y el ayuntamiento no tiene el dinero suficiente para mantenerla.

Derecho de autor y daño moral y económico

El autor, Antonio Morán, no ha declarado en el juicio porque la parte demandada no lo ha solicitado, lo que en su opinión supone "un ninguneo más".

Morán ha recordado que, por un lado, a la obra le falta desde hace años una parte importante, toda la inferior, que reflejaba paisajes de arena, que simbolizan los del Valle del Jerte donde un amigo falleció, por lo que, además de incompleta, la escultura tiene un valor sentimental que ha quedado omitido al no sustituir las partes dañadas. También ha señalado que tampoco se ha mantenido la placa con su nombre como autor, lo que supone "un perjuicio a mi imagen porque una obra es la tarjeta de presentación de un autor".

Su defensa también ha subrayado en el juicio que otras dos obras ganadoras del concurso Obra Abierta e instaladas en la calle, en Cañada Real y la avenida del Valle, sí han sido reparadas cuando han sufrido daños.