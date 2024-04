Felipe Gil, de Plasencia, segundo en un certamen nacional de cortadores de jamón

El cortador de jamón de Plasencia Felipe Gil ha conseguido el segundo puesto en el XIV Circuito Nacional Jamones Popi de cortadores de jamón, celebrado en Estepona.

"Me lo he pasado genial y he quedado segundo, qué más puedo pedir", afirmaba Gil después del certamen.

Para conseguir ese segundo puesto tuvo que afrontar más de dos horas de competición, con un jamón "difícil", que fue el que le tocó y un amplio número de aspectos a conseguir, que valoraba el jurado, como la rapidez de corte, el número de platos de jamón, el pelado y perfilado, la calidad de la loncha, la presentación...

Gil destaca además que este premio llega después de un largo tiempo sin concursar debido a un problema de salud. El año pasado, solo participó en el Salón Gourmets de Madrid, quedando tercero y, después, tras «cuatro meses sin cuchillos», probó otro concurso, pero ha sido el de Estepona el que se ha tomado más en serio.

Ahora, afirma que quiere seguir compitiendo y esperará a ver las bases de los muchos concursos que se avecinan. "No quiero tardar mucho porque me he venido con muy buenas sensaciones". Además, acaba de trasladar su tienda de lotes ibéricos a un local más grande en Sor Valentina Mirón, 47, por lo que, entre esto y el premio, «todo vuelve a su cauce».

Suscríbete para seguir leyendo