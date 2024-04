Vestido viral de Plasencia a Sevilla: "Ha sido la bomba", afirma Emma Prieto

La placentina Emma Prieto no se imaginaba, cuando estaba confeccionando un vestido de flamenca para una de las modelos que desfila con sus diseños, Puri Galán, que el traje se haría viral en redes gracias a un vídeo de dos influencers sevillanos. "Ha sido la bomba", confiesa todavía abrumada por la repercusión del vídeo, con más de 800.000 visualizaciones ya en TikTok, y los numerosos comentarios positivos hacia su diseño.

No es la primera vez que Prieto diseña un traje de flamenca para la feria de abril de Sevilla, pero sí la primera que tiene tanta difusión y éxito. "No me lo esperaba para nada", reconoce. La placentina explica que Galán ya le dijo el año pasado que quería un diseño suyo para este año. "Quería un traje de tres piezas, de corsé, falda y chaqueta con volantes, en amarillo y con lunares blancos".

Sin embargo, ese tejido no lo tenía en existencias el fabricante, por lo que, una vez elegido el tono de amarillo, se hizo en fábrica, "solo para ese vestido". Además, los adornos negros que lleva en cada una de las tres piezas, en principio iban a ser blancos, pero "le mandé una foto a Puri con los adornos en blanco y en negro y le aconsejé el negro porque contrastaba más con el amarillo, era más llamativo".

Visto el resultado y los cientos de elogios que está recibiendo, "fue un acierto".

Tercer año de la placentina en Sevilla

Pero este no ha sido el único diseño de Prieto que se ha visto en la feria de abril sevillana porque Bea Guerrero lleva ya tres años luciendo sus trajes. "Este año ha repetido en rojo y dorado, como el primer año y, el año pasado, lo llevó en fucsia y dorado".

Tal ha sido la difusión del vídeo de su diseño para Puri Galán que ya tiene encargos para la feria del 2025 y también le han llamado para hacerle encargos personas que habían visto el vídeo en las redes. Además, otras clientas le han pedido trajes para las ferias de Granada y Málaga. "Estoy muy contenta, no me esperaba todo esto, siempre viene bien", afirma.

Emma Prieto es diplomada en Diseño de Moda y lleva en activo 12 años. El flamenco y el mundo taurino son sus mayores inspiraciones. Tiene el Atelier muy cerca de Plasencia, en el municipio de Coria y no se plantea salir de Extremadura. De hecho, "tengo un proyecto en mente para realizar en Plasencia", afirma. Dado que sus clientas no tienen problema en trasladarse a su taller, no ve necesario mudarse, es más, cree que "los extremeños no nos tenemos que ir fuera, así se le da más importancia a Extremadura", destaca.

Eso sí, gracias a una agencia de comunicación de Madrid, sus diseños también se están luciendo ya en premiers de cine o programas de televisión, sin olvidar que ha ganado varios premios ya con sus colecciones, entre ellos, el segundo nacional en moda baño, celebrado en Benidorm.