Plasencia defiende que los pisos sociales se entregaron aptos para vivir

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Plasencia ha contestado a las quejas de adjudicatarios de viviendas sociales en el bloque 5 de la avenida Gabriel y Galán, que han denunciado públicamente que no han podido dar de alta la luz por el estado del cuadro eléctrico y de otras deficiencias en los pisos.

Calvo ha señalado que, cuando se entregaron las llaves por parte de la Junta de Extremadura, la competente en materia de vivienda social, el 30 de abril, en la documentación se incluía el certificado de habitabilidad porque todas «cumplían los requisitos técnicos, higiénicos y sanitarios para poder vivir». También se les dijo «que las obras iban a continuar en las zonas comunes», incluyendo la instalación de un ascensor.

Respecto a la luz, ha dicho que técnicos de la Junta han acudido este viernes a revisar el cuadro y que, la próxima semana, técnicos de Iberdrola irán a realizar «las mejoras necesarias».

No obstante, respecto al temor de los adjudicatarios de que, si no están viviendo en los pisos el 1 de junio, pudieran perderlos, ha asegurado que, «si las viviendas tienen problemas, no se va a rescindir el contrato y el cobro del primer mes de alquiler se aplazará».

En cuanto a deficiencias en cocinas, armarios, puertas y otras, ha afirmado que, generalmente, las viviendas se entregan vacías y que los arreglos o necesidades como un fregadero tienen que costearlos los inquilinos.