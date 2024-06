De Plasencia a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid

Solo tiene 21 años, pero el próximo mes de septiembre, esta placentina verá desfilar algunos de sus diseños en la Semana de la Moda de Madrid (Mercedes-Benz Fashion Week).

Carlota Botejara estudia Diseño de moda y comunicación y gestión de moda en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) de Madrid y su calidad de alumna de tercer curso le ha dado la oportunidad de mostrar tres looks en la mejor pasarela de moda de España.

Explica que es una opción que ofrece la universidad y los alumnos, voluntariamente, pueden optar a ella. Carlota no lo ha dudado: «Es una motivación de la carrera y poder estar en una pasarela con tus diseños es muy especial porque no es fácil acceder».

Ya tiene listos los ‘looks’ que lucirán las modelos, pero apenas puede desvelar nada de ellos, ni mostrarlos, hasta que no se vean en la pasarela madrileña. Lo que avanza es que predominan los tonos rosas y son «muy voluminosos y muy de princesa».

Carlota define su estilo como «femenino y un poco atrevido» y también apunta que le gusta la moda flamenca. En cuanto a sus referentes, son grandes diseñadores internacionales, como Christian Dior y Jean-Paul Gaultier. Si tiene que decantarse por uno español, elige a Balenciaga, pero destaca que se suele fijar «en la moda francesa y parisina».

Clases de costura en Plasencia con 12 años

Esta joven placentina, que estudió en los colegios de La Salle y Santísima Trinidad, siempre ha tenido «bastante claro» que quería dedicarse a la moda, aunque nadie de su familia lo ha hecho.

No obstante, confiesa que empezó a coser «desde pequeña», por sus abuelas y sus tías y así, cuando solo tenía doce años, ya iba a clases de costura.

También ha diseñado y confeccionado su propia ropa «cuando tenía tiempo» porque ahora sus estudios universitarios no se lo permiten. Está centrada en su curso y el salto a la pasarela que dará en septiembre. «Me hace mucha ilusión, es emocionante».

No tiene claro aún qué hará cuando termine la carrera porque «damos muchas cosas diferentes y la parte técnica no me gusta tanto. Todavía me quedan dos años y no sé por dónde me llevará la vida», señala.

Aun así, Carlota Botejara no duda de que sería un sueño para ella poder mostrar sus diseños en una capital de la moda, París.

Suscríbete para seguir leyendo