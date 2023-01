La situación en Madrid con los sanitarios es muy delicada. Las protestas por los derechos de los trabajadores son constantes y multitud de ellos piden la dimisión de la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ahora, el periodista y cómico Dani Mateo ha publicado una serie de tweets en las que cuenta algo que le ha ocurrido recientemente al acudir al médico.

Un hilo que se ha viralizado rápidamente y ha desatado la polémica. "Escribo esto no como Dani Mateo, colaborador de El Intermedio, ni como Dani Mateo, votante de izquierdas. Lo hago como ciudadano de este país que paga sus impuestos y acude a su centro de atención primaria como cualquier hijo de vecino", comienza diciendo.

"Hoy me he quedado sin voz por una especie de gripe/catarro/vayaustedasaber. He acudido a mi médico para que me viera y me dijera si había alguna forma de ir a currar o lo veía inviable. Me ha atendido la enfermera de guardia, pues con la huelga no hay médicos disponibles… Pero!", continúa explicando.

"Pese a todo, mi doctora, que es una santa, estaba en su puesto de trabajo y al oírme ha salido a atenderme. No solo me ha examinado la garganta, sino que me ha dado un tratamiento con el que espero poder reincorporarme mañana mismo. Eso sí, la pobre tenía peor cara que yo", afirmaba.

El colaborador, explicaba entonces lo siguiente: "Me ha enseñado una lista de los pacientes a los que tuvo que atender ayer y era de 3 páginas. Me contaba, con más pena que rabia, que lo más triste es que mucha gente cree que las protestas tienen intencionalidad política - como dijo Ayuso, que parece preocuparse más por los concebidos no nacidos que por los ya nacidos - y no que lo que se pide es tiempo y recursos para atender a los pacientes, no ya como se merecen, sino con un mínimo de garantías."

Dani Mateo asegura que esto "no es un problema que tenga solo Madrid, es un problema de toda España" y que "debemos exigir que nuestros médicos y sanitarios puedan hacer su trabajo en condiciones, ya que nos va la vida en ello y no metafóricamente."

"Patriotismo es defender que nuestros impuestos nos permitan tener un país sano y vivo. Patriotismo es sanidad pública", concluye.