La sanidad en un país como Estados Unidos genera un verdadero problema para millones de familias. Comparada con la española, es como vivir en otra dimensión. El coste promedio del seguro de salud en E.E.U.U. para una persona es de $7,739 al año, mientras que para una familia, esto se eleva a $22,221 por año. Y es que, los costes aumentaron un 4% entre 2020 y 2021. Así lo recogen investigaciones recientes difundidas por eHealth, una web para solicitar seguros de salud en el país americano.

Esta es una de las razones por las que miles de personas deciden mudarse a España. Recientemente, uno de estos casos se ha viralizado en redes sociales. La Dra. Elena Casado Pineda compartió en su perfil de Twitter el vídeo de TikTok de @/kimnaps, una joven americana que estuvo meses viviendo en España y cuenta ya con casi 300.000 reproducciones.

La chica, destaca que ella en su país tenía un plan privado que, por 30 dólares al mes, le cubría todo: "Quiero decir, podría cubrir cirugías, embarazos, emergencias, consultas. Y no pagas un copago como si fueras al médico". Sin embargo, aquí le sorprendieron lo "útiles y completos" que son los planes de sanidad pública y privada.

Es más, explica que cuando llegó a España, tuvo faringitis y estuvo sufriendo sin ir al médico durante más de una semana porque pensaba que tendría que pagar y simplemente esperaba a que se le pasara. Fue entonces cuando sus amigos le dijeron que era gratis. "Espera, ¿Qué dices? ¿Gratis?", recuerda antes de anunciar: "Es gratis ir al hospital, no pagas nada. Incluso aunque no tuviera seguro podría ir a un hospital público".

Amigos que han decidido quedarse en España debido a estas condiciones. "Mis amigos que han podido acceder a la residencia y al sistema de salud público español no van a volver a Estados Unidos, para que me entendáis", explica. Este es el nivel al que afecta a los extranjeros no tener un seguro sanitario gratuito.

También en Madrid, se contagió de covid con fuertes síntomas y en pleno auge de la pandemia: "Fui al hospital y no pagué nada. No puedo explicar bien cómo cambió mi vida, de verdad. En EEUU la atención médica es una preocupación constante, las 24 horas los 7 días de la semana y es algo en lo que tienes que pensar todo el tiempo".

La joven insiste en que tu calidad de vida cambia completamente "cuando no tienes que pensar en pagar miles de dólares por ponerte enfermo, por necesitar una emergencia, por acceder a medicamentos..". Por lo tanto, lo define como "si te quitaran años de estrés".

Aun así, se lamenta porque dice que no espera que en Estados Unidos tenga nunca una atención pública gratuita: "No tengo fe en eso. Pero es totalmente salvaje que haya tanta gente que piensa que la atención médica gratuita es negativa". Concluye mandando un mensaje a sus seguidores: "No tienen ni idea de cómo sería su vida si no tuvieran que pagar por cosas como esta."