Los bocadillos nos pueden salvar de un apuro en cualquier situación. Si no hay tiempo para cocinar, si no hay ganas de hacerlo o simplemente, si quieres ir a comer barato a algún restaurante especializado en bocadillos, como es el caso de 100 Montaditos.

Sin embargo, últimamente hay polémicas con esta cadena de locales. La más reciente tiene que ver con lo que llevaba uno de los montaditos que le sirvieron a una clienta. La joven ha publicado la imagen del bocata en cuestión en su cuenta de Twitter para quejarse de ello. La instantánea del bocadillo es del todo reveladora: el pan, dividido en dos rodajas, deja ver lo que hay en su interior. Restos de una salsa barbacoa mal repartida, una pobre pieza de carne vegetal (Heura), y un no muy generoso puñado de patatas fritas estilo paja. Estos son los ingredientes que componen este excesivamente ligero bocado, y que de hecho, coinciden con uno de los montaditos veganos que ofrece la compañía.

"Este es el "montadito" vegano que te sirven en 100 Montaditos, mejor no pedirlo", publicaba Lucía (@Luciamg_30813) en Twitter el pasado 21 de enero.

Este es el "montadito" vegano que te sirven en @100montaditos , mejor no pedirlo pic.twitter.com/dAOF5cv5rn — 🐱Luuciaa🌈 (@Luciamg_30813) 21 de enero de 2023

El restaurante contestó al tweet preguntando por el local que le había vendido el producto, y ella informó que se encontraba en San Vicente del Raspeig (Alicante). La compañía agradeció saber el dato y señaló que hablarán "con el gerente para solucionarlo", ya que tal como indicaron en el último mensaje de la conversación, ya han "recibido varias reclamaciones de ese local".

Mientras tanto, otros usuarios se quejan de que no se cocina apenas la carne vegetal: "Hola 100 Montaditos está genial que metáis pollo 100% vegetal de Heura pero ya hemos ido a dos establecimientos diferentes y siguen sin hacer la heura… por favor, no se sirve directo de la caja, hay que hacerlo un poco!". A lo que el restaurante contestó: "Hola! ¿Podrías decirme los dos locales? La Heura se tiene que cocinar claro... siento que no hayan seguido el procedimiento establecido". Efectivamente, el problema también se encontraba en locales de Alicante.