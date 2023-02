Seamos sinceros, nuestras vidas se han digitalizado hasta tal punto que las redes sociales llegan a dominar nuestras relaciones. O mejor dicho, son el tercero en discordia. Sería muy hipócrita negar que nunca has mirado la última hora de conexión de alguien para fabular con lo que estaba haciendo en ese momento, o que no te has cambiado o quitado la foto de perfil para llamar la atención de alguien. ¿A qué has subido alguna vez una historia pensando en esa persona?

Las acciones y reacciones digitales ante amoríos, posibles relaciones o rupturas son el pan nuestro de cada día. Instagram, Facebook... las aplicaciones nos enganchan en todos los aspectos y el que dicen que es el motor del mundo, el amor, no se iba a quedar atrás en esto del mundo 2.0. Aunque las prácticas que se realicen en este sentido no sean las más adecuadas.

En la actualidad, nueve de cada diez personas utilizan redes sociales, esto es, 40,70 millones de personas tienen cuenta en alguno de estos servicios y las utilizan diariamente. En 2021, se registraron 3,3 millones más de usuarios (un 8,8 por ciento más) en Twitter, Telegram, Instagram, TikTok, Skype, Snapchat, Messenger, WhatsApp o Facebook. | EP

El diccionario del amor -o el desamor- en redes cada día es más amplio. 'Ghosting', 'haunting', 'benching'... los términos son infinitos. Pero no nuevos. La mayoría de ellos son acciones que anteriormente se realizaban en analógico y que ahora son mucho más sencillas a través de la pantalla de un teléfono móvil.

Entremos en materia. ¿Tu ex ha dado me gusta a alguna foto? ¿Te mira las historias? ¿Pulula por tus redes levemente sin desaparecer del todo? Te está haciendo 'orbiting'. "El 'orbiting' es como si tu expareja estuviera orbitando a tu alrededor. Te deja un like por aquí, una reacción por allá... para que veas que existe", señala la psicóloga del amor Silvia Llop, autora de 'Mándalo a la mierda' y con más de 80.00 seguidores en Instagram. "Si lo comparamos con el 'breadcumbing' -migas de pan-, realmente no te está dando nada. Con las migas siempre hay algún mensaje, decirte algo...", añade.

Pero, ¿por qué tu ex está haciendo esto? "Es una forma de no desvincularse completamente del otro. Si has sido el dejado y lo haces es una llamada de atención, pero si te ha dejado te quiere mantener en su vida, no quiere que le olvides o te quiere mantener en el banquillo, por si de aquí a un tiempo considera que quiere volver", señala Llop.

Llop, especialista en rupturas, cree que la persona que está recibiendo el 'orbiting' tiene que pensar en sí misma. "Cuando ves que una expareja te está haciendo esto hay que pararse a pensar y ver cómo te sientes. Si te da igual no pasa nada, pero si te está afectando lo mejor es plantearse lo que necesitas para estar bien. Si quieres bloquearle o decirle que deje de hacer eso", comenta.

El amor se ha gamificado en todos los sentidos, tanto a la hora de buscar y encontrar una nueva pareja, como a la hora de acabar con una relación. "Este tipo de acciones te vuelven loca porque tratamos de explicarlo todo, pero lo mismo esta persona se levantado con ganas de tocar los huevos, igual que le de me gusta a algo no significa nada, o sí... pero da igual, la cuestión es que ya no vais a estar juntos y tú tienes el poder absoluto de tus redes", sentencia la psicóloga, para añadir que "si te das cuenta de que tu ex mira tus cosas es porque tú también estás pendiente y eso es porque algo falla".

EL DICCIONARIO DEL AMOR EN REDES 'ORBITING': Cuando una persona que ya no forma parte de tu vida orbita en tus redes sociales. Interactúa a través de las mismas con pequeñas dosis. 'GHOSTING': Consiste en desaparecer de manera inesperada y sin motivo. El "fantasma" de repente no responde a mensajes, audios, llamadas… de una persona con la que se tenía un contacto frecuente a través de apps de citas o redes sociales. 'ZOMBING': Se da cuando alguien que hizo 'ghosting' "reaparece de entre los muertos". Son personas que en un principio parecen haber huido definitivamente pero, de buenas a primeras, te vuelven a hablar. 'BENCHING': Sería como dejar en el banquillo a alguien. Comienza de manera muy parecida al 'ghosting' pero en el 'benching' el contacto puede existir mínimamente: haciendo comentarios muy simples, dando un like a una historia... 'BREADCUMBING': O las míticas migas de pan. Este tipo de personas solo proporcionan pequeñas dosis de interacción digital en redes sociales: likes y reacciones en Instagram o Facebook, pero no se implica emocionalmente ni responde a tus mensajes privados. 'HAUNTING': Consiste en hacer un seguimiento de los perfiles de alguien pero sin interactuar de ninguna manera. Este tipo de persona se conforma con salir en el listado de visualizaciones de las historias para que sepas que está ahí.

Llop conoce de primera mano lo que provocan las redes y las interacciones en las mismas en las personas que están en proceso de ruptura. Lo trata cada día en su consulta y a través de su portal, Psicoamor. "Todo el rato me consultan sobre este tipo de acciones. Le tratamos de buscar una explicación a todo, sobre todo cuando no entendemos lo que pasa. Para enterarte de que te miran las cosas tienes que estar en modo investigación, tratando de buscarle sentido a todo, pero lo cierto es que eso se acabó y ya está", dice claramente. "Tenemos que aceptar las cosas y ser conscientes de que vendrán otras mejores".

En su opinión y en base a su propia experiencia, "nos hemos acostumbrado a tener la información que nos dan las tecnologías y la interpretamos y ahí es cuando entras en paranoias, cuando te haces una pelotera mental". Porque no son solo las acciones en redes, el doble check azul de Whatsapp ha causado estragos en las relaciones. "Lo importante de todo es preguntarse si la frecuencia con la que hablas con alguien te parece bien o no y dejar de espiar".

En este sentido, la psicóloga tiene claro cuál de todas las prácticas que se realizan en redes tras una ruptura es la peor y más cruel: las migas de pan. "Me parece una cabronada. Que alguien te mantenga ahí para darte lo mínimo, sabiendo que tú si sientes algo, pero esa persona no y lo tenga claro y solo quiera que estés ahí hasta que aparezca alguien mejor... es peor que el 'ghosting'".