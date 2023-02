En ocasiones, los viajes en BlaBlaCar son de todo menos normales. Compartes mucho tiempo (depende del trayecto) con un conductor y unos acompañantes que no has visto nunca, y tienes que fiarte de todos ellos. Aunque cada vez es más común este tipo de transporte, todavía hay personas a las que les da miedo realizar un viaje así.

Ese era el caso del usuario de TikTok @/adrianespiinosa_, hasta que recientemente decidió darle una oportunidad a BlaBlaCar y su experiencia ha sido demasiada surrealista. De hecho, ha causado tanta expectación que ya acumula más de un millón de visualizaciones y casi 110.000 'me gusta'.

"Yo había quedado con Antonio, el de BlaBlaCar, que tendría unos 45 años, y me dijo que se iba a parar (antes de salir) en una tienda. 'Si viene alguien pita, me dijo', porque es que dejó el coche ahí en medio", ha empezado relatando el tiktoker.

Cuando salió de la tienda el conductor, "a los cinco minutos", se metió en el coche y sacó de una bolsa dos tangas que había comprado para su mujer, que, según le contó, estaba enfadada con él: "Y me dice: ¿Qué te parece? Y le dije 'la verdad es que no lo sé, Antonio, conmigo poco los vas a usar'".

Sin embargo, esto fue solo el primer momento raro del viaje. Después, se montaron las otras personas que formarían parte del viaje: "Un notas con rastas y la guitarrita y una muchacha de mi edad que parecía la prima de Santiago Abascal".

El usuario ha explicado que durante el camino, "nadie hablaba", hasta que, de repente, el chico pidió parar en una gasolinera: "Paramos en un sitio de 'mala muerte' y me bajé porque se había bajado todo el mundo. Me puse a hablar con el rastafari por el camino y de repente me enseña el móvil con una foto de una chica en Tinder".

Resulta que el chico había hecho 'match' en esta aplicación de citas con la chica que iba también en el vehículo. Al parar el vehículo en la gasolinera, ambos se metieron juntos en los servicios del lugar, y tardaron en salir, por lo que el usuario entendió que mantuvieron allí relaciones sexuales.

Sin embargo, lo más surrealista viene a continuación. Tras llegar al destino y finalizar el viaje, apareció la pareja de él. "Cada uno saca sus maletas y, de repente, llega una rubia gritando (de alegría) y le besa en la boca al rastafari. La de Vox ni miró, y yo me fui", ha finalizado, sin dar crédito a lo ocurrido.