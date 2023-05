Del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, depende la decisión de levantar o no la emergencia internacional por el covid-19, declaración vigente desde el 30 de enero de 2020. El comité de emergencia de la OMS, que se reúne trimestralmente desde hace más de tres años, se reunió ayer para tomar esta decisión. De momento, no ha sido comunicada, pero se espera que así sea los próximos días. "El mundo quiere pasar página", reconoció el propio Tedros ayer, antes de entrar en la reunión.

Los expertos consultados por este diario creen que la pandemia se encuentra en otra fase, por lo que ven razonable que se levante la emergencia internacional, si bien temen que con ello se lance a la ciudadanía el mensaje equivocado de que la pandemia ha acabado, cuando no es así. "En España sigue siendo la enfermedad de declaración obligatoria con más contagios", señala Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). En todo el mundo sigue habiendo unas 200.000 muertes al año. Los epidemiólogos reclaman seguir reforzando la vacunación, especialmente entre los mayores de 60 años y colectivos vulnerables.

Sin embargo, estos expertos tampoco descartan del todo que finalmente la OMS mantenga la emergencia internacional. Ocurrió en enero, en la décimo cuarta reunión del comité de emergencia, y el organismo consideró no levantarla porque el covid seguía siendo "una enfermedad infecciosa peligrosa", con potencial aún para causar daños considerables en la salud de las personas y a los sistemas de sanidad de los países. Además, el virus no se ha 'gripalizado', porque no hay olas predecibles en momentos concretos del año, como sí ocurre con la gripe.

Lo cierto es que el hemisferio norte del planeta ha pasado un invierno sin restricciones y con la mascarilla muy limitada a espacios concretos (hospitales, residencias, farmacias y, hasta febrero, transporte público) y el virus no se desmadró. Así, es de esperar que ocurra más o menos lo mismo en los países del hemisferio sur, si bien las coberturas de vacunación no son tan altas como en el norte.

A efectos prácticos, la vida de la gente no cambiará mucho si se levanta la emergencia internacional. Esta declaración es una regulación de la OMS para hacer una serie de recomendaciones "más o menos" vinculantes. Por ejemplo, permite al organismo pedir información a los países de las medidas que toman o detectar si hay zonas más complicadas que otras.

"Pasar página"

Antes de entrar en la reunión de ayer, el propio Tedros reconoció que el mundo quiere "pasar página" respecto a la pandemia de covid-19. "Todos estamos cansados de la pandemia y queremos pasar página", señaló. El director general de la OMS ya anticipó anteriormente que la declaración del fin de la emergencia por la pandemia podría llegar a lo largo de este año, dado el descenso de casos graves y fallecimientos en el mundo.

"La tendencia a la baja ha continuado [desde el anterior encuentro del comité en enero] y en las pasadas 10 semanas el número de fallecidos ha ido registrando sucesivamente cifras mínimas que no se veían desde marzo de 2020", dijo Tedros. Esta tendencia "ha permitido que la vida retorne a la 'normalidad' en muchos países, y ha incrementado la capacidad de los sistemas sanitarios para responder ante potenciales rebrotes, así como ante el problema del covid persistente", analizó el experto etíope.

Tedros advirtió, como en intervenciones anteriores, que pese a la posible declaración del fin de la emergencia sanitaria este año, "el virus ha venido para quedarse, y todos los países tendrán que aprender a gestionarlo como otras enfermedades infecciosas".

También señaló que la reducción de tests y rastreos que ha conllevado el descenso de casos graves dificulta predecir la aparición de futuras variantes del virus, y recordó que continúa el desigual reparto de tratamientos y vacunas contra la enfermedad, aún escasos en muchos países en desarrollo.

"Ello continúa poniendo innecesariamente en riesgo a millones de personas en todo el mundo, especialmente los más vulnerables", destacó Tedros.