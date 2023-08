¿Quieres saber cómo hacer amarres de amor efectivos para tratar de recuperar un amor del pasado? Con la ayuda de Alicia Collado podrías llegar a convertirte en todo un brujo o bruja.

Está demostrado que cuando atravesamos un mal momento sentimental, buscamos rápidamente la manera de intentar acabar con esa situación. Tratar de recuperar a tu ex no es una tarea sencilla, pero con ayuda especializada podría ser posible. Si has llegado hasta aquí posiblemente es porque te interesan los amarres de amor, o al menos has escuchado hablar de ellos.

Para que pudieras llegar a entender un poco mejor lo que hoy queremos contaros en este artículo, en primer lugar, responderemos a una de las dudas más frecuentes: qué son los amarres de amor.

Estos rituales para el amor se encuentran dentro de una de las categorías de los hechizos de amor. Son rituales ancestrales que se conocen desde los inicios de la videncia, y habrían supuesto una revolución en el sector esotérico en los últimos años. Motivado por el aumento de personas que confían en ellos, y gracias a su popularidad, estos amarres de amor se han convertido en una de las alternativas más solicitadas a la hora de intentar recuperar el amor perdido.

Saber cómo hacer amarres de amor es una tarea ardua, muy pocas personas reúnen las características y cualidades idóneas para llevarlos a cabo con la mayor efectividad posible. Sin embargo, tenemos la suerte de contar con el equipo de Alicia Collado, líder indiscutible en amarres de amor tanto en España como en países de Latinoamérica. Siguiendo los consejos y recomendaciones que este maravilloso equipo ofrece, podrías llegar a convertirte en un verdadero brujo o bruja. ¡Toma nota!

Dedica tiempo a la formación

Para hacer un amarre de amor perfecto se necesitan muchas horas de estudio. No vale con seguir al pie de la letra la receta de un amarre de amor casero que has visto en Tiktok, Instagram o YouTube. Según los expertos en la materia, para llegar a convertirte en un buen brujo o bruja deberías dedicar tiempo a la formación.

Sin embargo, debes saber que, a veces no sólo es suficiente con realizar una formación amateur, sino que también se necesita tener ciertas cualidades internas. Tales como: intuición, percepción sensorial desarrollada, conciencia del campo energético de nuestro cuerpo y de todo lo que nos rodea (tangible e intangible) … Además, debemos tener en cuenta la importancia de la fe en el proceso de estos amarres de amor.

Teniendo claro que la información es poder, seguramente dedicar tiempo a la formación no te supondrá mucho problema. Si aún no has empezado la búsqueda de información sobre los amarres para el amor, te sugerimos que entres en el siguiente enlace que te llevará a la página web de Alicia Collado. Desde aquí podrás conocer mucho más sobre este fantástico mundo, donde los sueños podrían hacerse realidad.

Recibe el bautismo de la religión yoruba

Al igual que los cristianos reciben el sacramento del bautismo para entrar en el Reino de Dios, según la religión cristiana, para tratar de convertirse en un buen brujo o bruja habría que recibir el bautismo de la religión yoruba.

Los creyentes y practicantes de la religión yoruba, al igual que ocurre en el cristianismo, reciben el bautismo después de nacer. Sin embargo, hay diferencias significativas entre uno y otro. En la religión yoruba también se celebran ceremonias cuando la madre está embarazada, a los pocos días de nacer y poco después se celebra el bautizo yoruba.

¿Puedo recibir el bautizo de la religión yoruba años después de nacer? No hay impedimento para que esto ocurra. Durante el bautizo yoruba se deberá elegir un nombre que identifique a la persona, tanto en origen como el objetivo de la persona en la vida. Este paso es de suma importancia.

Un buen mentor puede ser la clave

Ahora que ya has dedicado tiempo a la formación y has recibido el bautismo de la religión yoruba, es el momento de confiar en un buen mentor. Esto podría ser la clave para saber realizar los mejores amarres de amor efectivos con las mayores garantías de éxito.

¿En quién te fijarías para seguir su ejemplo? No hay duda de que, si hablamos de amarres de amor, Alicia Collado ocupa la primera posición. El sector esotérico en general se hace eco de la labor que ejerce este equipo altamente cualificado. Y no sólo en hechizos de amor o limpiezas energéticas espirituales, sino en todos y cada uno de los servicios que ofrecen con la mayor calidad que jamás se había visto en el mercado místico.

Un mentor actúa como consejero o guía de la persona que decide ponerse en sus manos. Por lo que, si deseas saber cómo hacer amarres de amor caseros, deberías confiar en los mejores profesionales del sector esotérico, y estos sin duda son los que componen el equipo de Alicia Collado, tal y como vemos en las opiniones y experiencias de otros usuarios en los foros de amarres de amor.

Conoce el poder de las velas

¿Crees que un amarre de amor sería posible realizarlo sin velas? Podemos determinar que no. El poder de las velas reside en muchos factores diferentes, puesto que estas nos podrían ayudar a hacer realidad nuestros sueños, intentan cumplir nuestros deseos, y, sobre todo, ayudan a iluminar nuestro pensamiento y nuestro camino a seguir.

Cuando quieres hacer un amarre de amor nunca deben faltar las velas. Son parte esencial de todo ritual para el amor. Pero, ¿qué color de vela debo utilizar? ¿cómo debo utilizarlas?

Significado del color de las velas:

· Velas blancas: nunca debe faltar una vela de este color en tu amarre de amor. Según los expertos, la vela blanca tendría el poder de limpiar las energías negativas de aquello que estés trabajando.

· Velas rojas: el color rojo se le identifica con el amor, con la pasión y con la sexualidad. Por lo tanto, si lo que quieres es promover alguna de estas cosas, en tu ritual no debería faltar.

· Velas rosas: prender una vela de color rosa podría ser sinónimo de querer aumentar el romanticismo y los sentimientos entre dos personas. Un amarre de amor con este tipo de velas podría ayudarte a conseguir un mayor enamoramiento de la persona amada.

· Vela amarilla: el color amarillo, en muchas ocasiones viene asociado a la mala suerte. Sin embargo, cuando hablamos de rituales esotéricos, la vela de este color podría promover el éxito, la felicidad o la alegría.

· Vela azul: se le relaciona el color azul a la armonía. No debe faltar en tu amarre de amor si buscas mejorar la comunicación con tu pareja o ex pareja.

· Vela verde: el color de la esperanza, de la fe y la confianza. Una vela que podría representar el deseo de amor más puro y natural.

Las velas hay que saber utilizarlas cuando se hacen amarres de amor. No sólo se debe tener en cuenta la colocación de las mismas, sino que también saber cuáles utilizar en cada caso. Por eso, siempre será mejor confiar en profesionales que puedan guiarnos durante este proceso. Además, ¿sabías que las velas deben encenderse siempre con cerillas o fósforos de madera? Es un dato que pocos conocen, pero es esencial para intentar canalizar las energías durante un amarre de amor efectivo.

Investiga sobre materiales esotéricos

Si quieres hacer un amarre de amor para intentar recuperar un amor del pasado, según Alicia Collado, hay que investigar sobre los materiales esotéricos que se van a utilizar. ¿Cualquier material es idóneo para hacer que un amarre de amor sea lo más efectivo posible? Por supuesto que no. Existen materiales al alcance de muy pocas personas, y que, según los profesionales, son determinantes a la hora de tratar de conseguir los resultados en amarres de amor.

Sin embargo, existen muchos materiales que podrías encontrar fácilmente, y de los que deberás investigar si quieres hacer un amarre de amor lo más profesional posible:

· Miel. Este ingrediente es muy común en amarres de amor y endulzamientos. Sin embargo, debes saber que el mejor tipo de miel que deberías utilizar es aquella que no está adulterada, es decir, que es lo más natural posible. Para hacer un amarre de amor o endulzamiento con miel, la que más se utiliza es la de abejas o flores, aunque también se suele utilizar la miel de caña.

· Canela. Esta especie tan antigua es conocida por su poder afrodisíaco, además de por su poder de endulzar sin azúcar naturalmente. En los amarres de amor se utiliza como ingrediente fundamental para tratar de conseguir un aumento del deseo sexual, además de perseguir un cambio de actitud en la persona amada (endulzamiento de la actitud).

· Muñecos. Normalmente en los rituales para el amor se utilizan muñecos de trapo, que no necesariamente debe ser para hacer un amarre de Vudú. Existen muchos tipos de muñecos esotéricos con los que las especialistas trabajan para conseguir diferentes objetivos según los hechizos a realizar.

· Aceites, esencias y ungüentos. Estos ingredientes son quizás de los más difíciles de conseguir, porque debemos dar con aquellos que sean los más naturales posibles. Los profesionales los utilizan en sus amarres de amor para intentar provocar ciertas acciones en la persona amada, aunque también se sabe que estos ingredientes son parte de las ofrendas que los profesionales hacen a los Santos, lo mismo ocurre con las plantas y flores.

No hagas daño a nadie con un amarre

Cuando sufrimos por amor, podemos llegar a desear el mal a la persona que más queremos. Sin embargo, hacer un amarre de amor para generar daño a otra persona podría llegar a tener consecuencias muy negativas. No sólo para la persona amada, sino para ti mismo o misma.

Muchas personas confían en la magia negra para hacer esto, pero no saben que los efectos podrían llegar a volverse en su contra. Existen testimonios de personas que cuentan que después de realizar un amarre de amor para hacer el mal, han sentido cosas muy negativas en su vida. Y es que, algunas de las consecuencias podrían ser las siguientes:

Sensación de cansancio generalizado que no se quita.

Podrías sufrir fuertes dolores de cabeza y musculares.

Quizás te sientas como que estás perdiendo la memoria.

Sensación de que todo te sale mal (acumulación de energía negativa).

Desconcentración tanto en el terreno laboral como en el personal.

Como ves, intentar hacer daño a otra persona con un amarre podría salirte caro, así que, es mejor que pienses un poco en las consecuencias antes de actuar. Los profesionales aconsejan que si no quieres tratar de recuperar a tu ex pareja, lo mejor es dejarle ir, pero no hacer un amarre para hacer daño.

La meditación puede equilibrar tu interior

Hay un paso súper importante del que Alicia Collado siempre habla. Si quieres saber cómo hacer amarres de amor para intentar recuperar un amor del pasado, no debes olvidarte de trabajar en tu interior. La meditación podría equilibrar tus energías interiores, intentando que las positivas tengan más relevancia que las negativas.

Es lógico pensar que cuando sufrimos por amor, una parte de nosotros queda destrozada. La incertidumbre de no saber qué pasará podría generar mucha ansiedad. Sin embargo, hay que controlar ese instinto y trabajar sobre la parte más positiva de nosotros mismos.

El equipo de Alicia Collado recomienda realizar ejercicios de meditación o relajación para intentar conectar con nuestro interior más positivo. Algunas personas encuentran esa paz mental en el yoga o en las oraciones. Tener ese momento para ti es muy importante, debes conectar con tu yo interior.

Sigue las recetas de amarres de amor caseros de Alicia Collado

Para intentar tener éxito en los amarres de amor caseros, deberías seguir las recetas que ofrece Alicia Collado. Actualmente sabemos que se encuentran trabajando en un libro de amarres de amor, con el que podrás intentar convertirte en todo un profesional esotérico, pero mientras sale a la luz este libro, no dudes en consultar con ellos cualquier duda que tengas.

No te dejes llevar por aquellos vídeos de recetas de amarres de amor caseros que puedes ver por Internet, en la mayoría de ocasiones son personas sin experiencia que buscan hacerse un hueco en este sector, pero que no tienen la preparación suficiente para tratar de ayudar a los demás.

Confiar en Alicia Collado es confiar en el mejor equipo esotérico de los últimos años. Ofrecen la ayuda que mereces, así que no lo dudes más y ponte en contacto con ellos. Además, la primera consulta es gratis. ¿Vas a perder esta oportunidad que el destino pone ante ti?

No desveles tu secreto

Por último, el equipo de Alicia Collado quiere advertir de la necesidad de guardar secreto cuando estás en un proceso de amarre de amor. En estos rituales son muchos los factores que podrían intervenir. ¿Imaginas que se lo cuentas a una amiga y resulta que esta no quiere que permanezcas junto a ese amor del pasado? Esa energía negativa podría interferir en los resultados de los posibles objetivos.

El equipo de Alicia Collado está ahí para ayudarte cuando lo necesites. No lo dudes y ponte en manos de los mejores profesionales en amarres de amor.