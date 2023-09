Unos 333 millones de niños y niñas en todo el mundo -1 de cada 6-, viven en condiciones de pobreza extrema, según un nuevo análisis de UNICEF y el Banco Mundial publicado este miércoles. África subsahariana soporta la mayor carga de menores (40%) que viven en la pobreza extrema y representa el mayor aumento en proporción durante la última década, pasando del 54,8% en 2013 al 71,1%o en 2022.

El informe 'Global Trends in Child Monetary Poverty According to International Poverty Lines (Tendencias mundiales de la pobreza monetaria infantil según los Estándares Internacionales de Pobreza)', analiza por primera vez las tendencias de la pobreza infantil extrema. Concluye que, si bien el número de niños que viven con menos de 2,15 dólares (dos dólares) al día disminuyó de 383 millones a 333 millones (un 3%) entre 2013 y 2022, el impacto económico de la pandemia provocó la pérdida de tres años de progreso, es decir, unos 30 millones de niños menos de lo previsto de no haberse producido las perturbaciones" relacionadas con la crisis sanitaria.

Reunión de los líderes mundiales

El análisis, que recoge Unicef España, se publica antes de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas -que se celebra del 18 al 22 de septiembre-, cuando los líderes mundiales se reunirán, entre otras cuestiones, para discutir el avance a medio término de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El documento advierte de que, al ritmo actual de reducción, no se alcanzará el objetivo de poner fin a la pobreza infantil extrema para 2030.

Según el informe, África subsahariana soporta la mayor carga de niños (40%) que viven en la pobreza extrema y supone el mayor aumento en proporción durante la última década, pasando del 54,8% en 2013 al 71,1%o en 2022. El rápido crecimiento demográfico, las medidas limitadas de protección social, el covid-19, los conflictos y los desastres relacionados con el clima, han derivado "en un fuerte aumento", se reseña. Mientras tanto, "todas las demás regiones del mundo han experimentado una disminución constante de las tasas de pobreza extrema, a excepción de Oriente Medio y el Norte de África".

Pobres entre los pobres

A nivel mundial, los niños y niñas representan más del 50% de las personas extremadamente pobres, a pesar de ser solo un tercio de la población de todo el planeta. Tienen más del doble de probabilidades que los adultos (15,8%, frente al 6,6%) de vivir "en hogares extremadamente pobres, sin los alimentos, el saneamiento, la vivienda, la atención médica y la educación que necesitan para sobrevivir y prosperar".

1 de cada 3 niños en países afectados por conflictos vive en hogares "extremadamente pobres", en comparación con 1 de cada 10 en estados "no frágiles"

Los niños más vulnerables -como quienes viven en entornos rurales y en hogares donde el cabeza de familia tiene poca o ninguna educación, apunta el documento- se ven "significativamente más afectados por la pobreza extrema". Según el estudio, se estima que 1 de cada 3 niños en países afectados por conflictos vive en hogares "extremadamente pobres", en comparación con 1 de cada 10 en estados "no frágiles".

Las propuestas

Para poner fin a la pobreza extrema y compensar el retroceso de la pandemia, UNICEF y el Banco Mundial instan a los gobiernos y aliados a "garantizar un enfoque continuo en los niños y niñas que viven en pobreza extrema en países de ingresos medio-bajos y bajos y en contextos frágiles". También a dar prioridad a las agendas destinadas a abordar la pobreza infantil, incluida la ampliación de la cobertura de protección social para los menores, de forma que llegue a quienes viven en hogares "extremadamente pobres".

También, abogan por diseñar políticas públicas para llegar a las familias numerosas, con niños pequeños y en zonas rurales; aumentar el acceso a las prestaciones infantiles universales como "medida probadamente eficaz para reducir la pobreza" o diseñar programas de protección social inclusivos, teniendo en cuenta la discapacidad y las necesidades específicas de género.

10,4 millones de personas

El informe ha publicado UNICEF contiene registros de 10,4 millones de personas de 147 países, tomados de la versión de primavera de 2022 de la Base de Datos de Seguimiento Global (GMD, por sus siglas en inglés) con 2019 como año base. El GMD es una colección de datos de encuestas de hogares armonizados a nivel mundial, que han sido compilados por el grupo de Datos para Objetivos de la Práctica Global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial.

Las estimaciones de pobreza para 2020, 2021 y 2022 se han "pronosticado ahora", es decir, se han utilizado las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para pronosticar los ingresos de los hogares, asumiendo que todos los hogares experimentan un crecimiento igual del consumo en términos porcentuales, remarca el documento. Los umbrales internacionales de pobreza se actualizaron en 2022.

Las tres líneas de pobreza son: 2,15 dólares (pobreza extrema), 3,65 dólares (ingreso medio-bajo) y 6,85 dólares (ingreso medio-alto). Unos 333 millones de niños y niñas en todo el mundo sobreviven con menos de 2,15 dólares estadounidenses al día, 829 millones de niños subsisten por debajo del umbral de 3,65 dólares estadounidenses, y 1.430 millones, viven con menos de 6,85 dólares al día, concluye la organización humanitaria.