Caso Asunta: la carta íntegra que Basterra hizo llegar a Porto dentro de la cárcel antes de ser condenados

Casi once años después del asesinato de Asunta, el crimen por el que sus padres adoptivos, Charo Porto y Alfonso Basterra, fueron condenados a 20 años de prisión sigue generando expectación. La serie estrenada por Netflix ha revivido unos hechos que, sin duda, quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva compostelana. La producción de Ramón Campos ha vuelto a poner sobre la mesa el proceso de instrucción judicial capitaneado por el juez José Antonio Vázquez Taín, cuestionado en más de una ocasión por la defensa de los padres de Asunta.

En el contexto de la nueva producción audiovisual, algunos medios se han hecho eco de las cartas que Rosario Porto y Alfonso Basterra se entrecruzaron en la cárcel de Teixeiro poco después de decretarse su ingreso en prisión en septiembre de 2013. EL CORREO GALLEGO, periódico del mismo grupo editorial que este diario, las publicó en exclusiva hace ya una década. Esta correspondencia de carácter privado entre los padres de Asunta se ha vuelto a reproducir ahora en el marco del interés público que ha generado el caso con la serie recién estrenada.

Según pudo saber este diario por aquel entonces, la primera misiva que Alfonso envía a Charo tuvo que pasar por las manos de tres reclusos hasta ser entregada a su destinataria, siempre a espaldas de los funcionarios del penal. En ella llama la atención su inicio. La carta a su exmujer comienza con un frío "Hola Charo" para, a continuación, arremeter contra su padre después de que este colaborase en varios programas de televisión a cambio de una compensación económica: "Finalmente la ley de Murphy se ha cumplido. Cuando creí que en este 2013 ya no tendría más disgustos y desgracias que soportar, el último ha venido vía paterna. A mí ya expadre le solicité por carta que el dinero que recibió por su aparición en programas de TV lo pusiese íntegramente a disposición de Belén Hospido (su abogada), ya que a él no le pertenecía por haber sido ganado fruto de la desgracia de la muerte de nuestra querida hija".

De aquella carta se desprende la reiterada manifestación de inocencia por parte de Basterra hacia ambos, así como detalles de su día a día en prisión: "Mi verdad y mi inocencia me sacarán más tarde o más temprano de prisión, lo mismo que a ti". Y revela a Charo que planea quitarse la vida: "Así las cosas quiero que sepas que cuando lo anterior suceda he tomado la decisión respecto a lo que será mi vida" asegurando tener meditado un plan que ha configurado con absoluta conciencia y paz interior "pleno de sentido común y de tranquilidad y paz interior he de decirte que trataré a la mayor brevedad posible reunirme con Asunta".

También pide a su exmujer que este deseo no le entristezca: "Quiero y deseo que cuando conozcas la noticia de mi fallecimiento llores, pero de alegría porque habré cumplido un deseo que llevo analizando desde hace meses" afirmando que para él significará la felicidad reunirse con su 'Peponcita' "quiero que me imagines por fin feliz, al lado del Pajarito, de mi Peponcita a la que tanto añoro. Porque sé que mi vida en libertad sin ella sería imposible de sobrellevar. Y ya que no la pude socorrer cuando más me necesitó, justo es que sea yo el que ahora corra a su lado".

Basterra prosigue la carta exponiendo a Charo otros dos motivos que le empujan a tomar la decisión de suicidarse una vez esté en libertad. El primero es el rechazo social al que estarán sometidos y la soledad con la que tendrá que afrontarlo: "Ten presente que en el exterior de la cárcel ya nadie me aguarda. Ya no os tengo a ninguna de vosotras, tampoco cuento con amigos (sólo Agustín, y por el momento), así que entenderás que nada me retenga". El segundo motivo, sería la pérdida de interés por la vida al entender que ya no le queda nada por vivir: "En mi casi medio siglo de existencia he hecho y experimentado prácticamente de todo (estudié, me divertí, trabajé, encontré en ti el amor y tuve la mejor de las hijas), así que ya poco o nada me queda por hacer". Al tiempo que aconseja a su exmujer vender todo el patrimonio y empezar una nueva vida en un país extranjero, "En cuanto a ti te aconsejo que en cuanto recobres la libertad (puesto que nada has hecho, nada debes temer), vendas todo tu patrimonio e inicies fuera de este país una nueva vida".

Esta carta sin fechar que Basterra envió a Charo Porto fue escrita durante el proceso de instrucción por el crimen de la pequeña Asunta por lo que todavía no habían sido condenados a la pena de 20 años de prisión por asesinato. En ella el padre de Asunta no duda en cargar contra el Juez Taín, contra el fiscal y contra los medios, a los que acusa de haberles condenado tanto a él como a Rosario desde el minuto uno: "Aquí el auto organizado por el juez Vázquez Taín, el siniestro fiscal y los medios de comunicación ya emitieron el pasado 27 de septiembre su sentencia condenatoria y la sociedad entera lo ha aplaudido", comenta Alfonso sobre todo lo que hasta ese momento estaban viviendo tras la aparición del cuerpo sin vida de su hija Asunta en una pista de Teo.

La cuartilla escrita a mano por ambas caras termina con un Basterra alentando el ánimo de Charo, a la que empuja a rehacer su vida una vez él ya no esté: "Aún tienes una oportunidad antes de que enciendas la antorcha. Márchate y no mires atrás. Y recuerda que yo estaré bien porque habré logrado lo que hace tiempo me he propuesto. Suerte."

Charo Porto respondió a la carta de Alfonso con una misiva bastante larga, en la que le relataba su vida en prisión. Las cuatro páginas de las que consta, serán ofrecidas de nuevo íntegramente por este diario en una próxima entre