Las cámaras de una gasolinera de Castellón captan la últimas imágenes de la mujer desaparecida

Los amigos y familiares de Rosi, como cariñosamente llaman a la mujer desaparecida, están recorriendo la provincia en busca de pistas sobre ella. Este lunes por la tarde, como contó Mediterráneo, del mismo grupo editorial, medio centenar de personas se congregaron en la capital de la Plana para distribuirse distintas zonas y peinar lugares. No hubo suerte. Sin embargo, sus allegados no se detienen y continúan buscándola de forma incansable, junto a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de Castellón.

Del visionado de algunas cámaras de seguridad logradas por el marido y los allegados de la mujer, que recorrieron numerosas gasolineras y empresas para intentar detectarla en su trayecto, se ha podido extraer la última imagen que hay de Rosa Elena Solsona Catalán. Es de las 9.58 horas del domingo en una gasolinera de les Alqueries. Concretamente, de la gasolinera CEPSA de la nacional 340.

Los conocidos de la mujer han peinado toda la comarca de la Plana Baixa, con coches y drones; además de ir a puntos vinculados a la mujer en el Alto Mijares.

El coche de la desaparecida al paso por la gasolinera CEPSA de les Alqueries el pasado domingo. / Mediterráneo

La desesperación de su marido

La desesperación de Miguel Ángel se refleja en su rostro a medida que pasan las horas sin noticias de su mujer, Rosa Elena Solsona Catalán. La mujer, vecina de Castellón y de 45 años, se marchó de su casa el domingo por la mañana en un coche Lancia Yplison de color marrón. Desde entonces, nada saben de ella, que no se llevó el teléfono móvil y no ha hecho uso de ninguna tarjeta bancaria.

Su esposo y padre de sus dos hijos no ha podido probar bocado desde que Rosa desapareció hace ya 72 horas. No alcanza a comprender qué ha pasado y pide encarecidamente la colaboración ciudadana de toda la provincia para encontrarla: "La clave está en el coche, que es un modelo muy poco común". Miguel Ángel destaca también el color de los ojos de su mujer, unos ojos "preciosos", dice, muy claros y expresivos. Además, tiene el cabello castaño con toques rojizos y mide 1,65 metros.

Viaje a El Rocío

El domingo, cuando se perdió el rastro de la mujer, la pareja preparaba con ilusión un viaje a El Rocío. "Ella se había pedido las vacaciones y estábamos con temas logísticos de las maletas y los niños", recuerda su marido, quien estuvo con ella aquella mañana. "Me dijo que se iba un momento a las cuadras, que volvía para comer y yo encargué un pollo", explica, haciendo memoria sobre aquella mañana. "A las 13.00 horas, al no tener noticias de ella, ya me extrañó; pero cuando vi que no había cogido el móvil empecé a preocuparme en serio. Cuando dieron las tres de la tarde ya supe que algo malo estaba pasando", señala el hombre en conversaciones con Mediterráneo.