El reputado neurocientífico y antiguo presidente de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría, Richard Restak, reafirma la teoría de que leer ejercita la memoria. De hecho, las novelas de ficción contribuyen más que otros géneros a evitar los lapsus de memoria, según The Complete Guide to Memory: The Science of Strenghtening Your Mind .

Lo cierto es que la pérdida de memoria está asociada inevitablemente a la edad, pero se ha demostrado que con los métodos adecuados puede prevenirse y mejorarse; incluso en los peores casos en enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. Nueva esperanza para la detección temprana del alzhéimer: su relación con los trastornos intestinales Es necesario leer Un gran número de personas mayores que empiezan a tener lapsos de memoria dejan de leer novelas de ficción porque les resulta difícil seguir el argumento o recordar a los personajes, lo que es normal. Sin embargo, Restak recomienda justo lo contrario: es necesario leer. El neurólogo afirma que leer novelas de ficción obliga al cerebro a trabajar la memoria de trabajo u operativa en contraposición a la memoria episódica o a corto plazo. La más práctica de las tres es la memoria de trabajo, tal y como apunta el experto, ya que nos ayuda a ejecutar una función correctamente a partir de la información que retenemos. Mientras que la memoria a corto plazo sirve para retener datos que vamos a utilizar de forma prácticamente inmediata y la episódica ayuda a retener recuerdos e información durante mucho tiempo. Aunque es natural que a partir de los 30 años esta función cerebral se vaya deteriorando, Restak recomienda ejercitarla diariamente leyendo literatura de ficción para prevenir las pérdidas y lapsos.