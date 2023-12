El mundo del corazón está que echa humo. Y todo se debe a los rumores de una posible crisis matrimonial e incluso divorcio entre Pilar Rubio y Sergio Ramos, rumores que han sido habituales en los últimos meses. Prensa especializada, comentarios en medios de comunicación y pronunciamientos en redes sociales han puesto en duda la estabilidad del matrimonio de Pilar Rubio y Sergio Ramos, una pareja que era considerada como una de las más sólidas del panorama español.

Una semana después de que surgiesen los primeros rumores, Pilar Rubio y Sergio Ramos siguen sin mover ficha y, en absoluto silencio, ni confirman ni desmienten su supuesta crisis matrimonial. A pesar de que su entorno asegura que están bien pero que no van a entrar en 'dimes y diretes' porque no lo han hecho nunca, lo cierto es que sus últimos movimientos no han hecho más que aumentar las especulaciones sobre su distanciamiento.

Aunque ninguno se ha pronunciado al respecto de manera pública, parece que todavía podría haber esperanza. El futbolista ha dado el primer paso para aclarar la situación y ha reaccionado a la última publicación en Instagram de su mujer, por lo que parece que los dos continúan con su vida sin hacer caso a las informaciones que apuntaban una separación.

Pilar Rubio colgaba unas fotografías en redes sociales que era comentada a los pocos minutos por su marido. Tres emoticonos, dos corazones y un fuego, esta era la reacción del futbolista a las últimas instantáneas que su mujer publicaba en su finca de Sevilla presumiendo de abdomen plano con un look casual.

Sin embargo, tras salir este jueves de la ciudad deportiva donde entrena, Sergio guardaba silencio al preguntarle por la ausencia de su mujer en el cumpleaños de su madre, algo que ha llamado mucho la atención a pesar de esa reacción que hemos visto en Instagram.

El futbolista salía de entrenar en su coche sin comentar si es cierto que estarían separándose como se ha comentado estas últimas semanas o si, por el contrario, han conseguido surfear esta ola y vuelven a estar estables en su matrimonio.