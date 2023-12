Hace unos días le preguntábamos a Carmen Lomana por el inminente estreno del especial de Disney+ 'Isabel Preysler: Mi Navidad'; una docuserie de dos capítulos en la que Isabel Preysler abre por primera vez las puertas de su casa y, mostrando su lado más íntimo y desconocido, desvela cómo viven en su familia las fechas más entrañables del año.

Tan sincera como de costumbre, la tertuliana de 'Espejo Público' confesaba no tener demasiada curiosidad por ver dicho documental, y tachaba una de las imágenes de la 'promo' publicitaria -en la que la madre de Tamara Falcó desayuna con una bata con estampado floral similar al de las cortinas que vemos de fondo- como "vulgar", apuntando que lo que hay que hacer es algo de lujo.

Unas palabras a las que Isabel Preysler no ha querido responder en el estreno de su especial, pero que sí han comentado otros rostros conocidos como Juan Avellaneda, Susana Uribarri o Pilar Vidal, que no han dudado en defender a la filipina y cuestionar a Lomana, que para algunos criticaría a la 'reina de corazones' porque le gustaría ser como ella.

Lejos de retractarse, la de León se reafirma en sus palabras y, explicando que se ha "cambiado todo" lo que ella ha dicho sobre Isabel y su documental, ha defendido su derecho a "opinar así" y ha dejado claro que la ex de Mario Vargas Llosa "a lo mejor te representará a tí, pero a mí no".

"Yo nunca he dicho que era vulgar, he dicho que era una mujer que nunca la he visto emitir una opinión realmente importante, aparte de niños y nietos, con el momento que nos toca vivir, social, político, económico, algo. Eso es lo que he dicho" ha apuntado molesta, dejando en el aire si verá o no la docuserie para conocer más en profundidad a Preysler.

Asegurando que Juan Avellaneda -que afirmó que a veces "se le va la olla"- "está en su derecho a decir lo que quiera igual que yo", Carmen ha justificado así su opinión sobre la 'reina de corazones': "Si yo trabajara en un banco probablemente nunca tendría estos problemas, pero si trabajo en unos temas de opinión y de que te preguntan, pues, ¿yo qué voy a decir? Lo que siento".

"Y ahora tiene la cantinela de que yo lo que tengo es envidia, porque querría ser Isabel Preysler. Mira, yo querría ser yo misma, que es lo que soy, aunque hiciera esfuerzos ímprobos, yo no podría ser Isabel Preysler, porque es que somos la antítesis" ha zanjado dejando claro que de envidia a la madre de Enrique Iglesias, nada de nada.

Por último, y días después de asegurar que no haría su propio documental, Carmen no se muestra ahora tan cerrada en banda a mostrar su lado más íntimo en alguna plataforma como ha hecho la filipina, aunque reconoce que al margen de "no tener tiempo", le faltaría algo que sí tiene Isabel: "Para hacer yo un documental tengo una vida infinita, interesantísima, pero no tengo todo lo de alrededor, hijos, maridos, no sé qué. Tengo un marido solo, que el pobre ya ha fallecido".