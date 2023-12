El mundo del corazón está que echa humo. Y todo se debe a los rumores de una posible crisis matrimonial e incluso divorcio entre Pilar Rubio y Sergio Ramos, rumores que han sido habituales en los últimos meses. Prensa especializada, comentarios en medios de comunicación y pronunciamientos en redes sociales han puesto en duda la estabilidad del matrimonio de Pilar Rubio y Sergio Ramos, una pareja que era considerada como una de las más sólidas del panorama español.

Una semana después de que surgiesen los primeros rumores, Pilar Rubio y Sergio Ramos siguen sin mover ficha y, en absoluto silencio, ni confirman ni desmienten su supuesta crisis matrimonial. A pesar de que su entorno asegura que están bien pero que no van a entrar en 'dimes y diretes' porque no lo han hecho nunca, lo cierto es que sus últimos movimientos no han hecho más que aumentar las especulaciones sobre su distanciamiento.

Pese a todo este martes, Pilar Rubio ha protagonizado un retorno triunfal a 'El Hormiguero' en medio de las especulaciones. La colaboradora dejó a todos sin palabras con sus habilidades como bailarina al realizar una impactante performance de estilo contact.

La colaboradora de televisión se sumergió en un desafiante reto en el programa, llevando a cabo una danza que implica mantener contacto constante con la pareja. Ella misma animó a los espectadores a practicarlo en casa y describió su actuación como algo digno de un videoclip, y elogios no faltaron por parte del invitado especial, Omar Montes, quien la calificó como "maravillosa".

Tras finalizar el programa, la mujer del futbolista salió en un coche con cristales tintados y mantuvo silencio ante las preguntas sobre una posible separación. A pesar de las recientes especulaciones sobre una presunta crisis en su matrimonio con Sergio Ramos, tanto Pilar Rubio como su esposo han optado por el silencio público, sin confirmar ni desmentir los rumores.