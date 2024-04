Isa Pantoja habla de su ruptura tras casarse en octubre: "Yo estoy feliz"

En 'Vamos a ver' han mostrado las declaraciones de Isa Pantoja después de que su madre acudiese a un centro hospitalario de Córdoba para someterse a unas pruebas. Al salir, la cantante recibía el máximo apoyo de sus seguidores a los que lanzaba besos mientras ellos la aplaudían y daban muestras de cariño.

"Una de las cosas que me gusta mucho es cuando está en los escenarios y se viene arriba por el cariño que la gente le muestra, siempre digo que eso es como su recompensa. Que no solo se ve en el escenario sino también en las calles, que se ha visto mucha gente y como han dicho en el vídeo, hay gente de todas las edades que se ponen al lado de ella y saben que ahora va mucho a Córdoba y no dudan en darle un apoyo, un beso y fotos. Ahí está, que tienen a mi madre no solo como referente en una canción, sino que cuando ella sale hay un apoyo", detalla la hija de la cantante.

María Fernández

"Allí en Cantora, cuando yo he ido, vas con todo el buen rollo, pero pasan dos días y ya es como que no…a mí personalmente... creo que no es por mi tío, creo que en Cantora ella misma se aísla, por voluntad propia claro, pero no le viene bien estar ahí, tiene que salir y hacer una vida normal. Está haciendo vida normal, pero para mí todavía no es a lo que yo me refería, tiene que salir con sus amigas a comer, irse de viaje por gusto y no porque tenga que cantar", explica Isa Pantoja en el plató del programa en el que trabaja como colaboradora.

Sobre si le han dado ganas de mandarle un mensaje a su madre, su hija Isa responde: "No, no me tiréis de la lengua porque vengo de buen rollo. Yo estoy feliz, veo muy bien que salga y antes de estas imágenes cuando vi que salía también de Cantora también me alegraba, se que le viene muy bien ver ese cariño, pero ya".

Por último, Isa sentencia: "Yo lo resumo en que tiene que hacer ciertas cosas para estar mejor, y yo en eso me alegro. Quiero que entendáis también que yo no la miro como una persona y no puedo decir más que me alegro, es mi madre. Le deseo lo mejor, pero en mi felicidad ahora mismo ella no está". Una frase que sentencia la ruptura con su madre.

Pide ayuda a sus seguidores

Isa Pantoja se ha decantado por utilizar sus redes para pedir ayuda a sus seguidores. A través de su perfil oficial de Instagram, la mujer de Asraf Beno ha hecho un llamamiento a sus fans por un tema relacionado con su nueva casa. La exconcursante de 'Supervivientes' ya avanzó al finalista de 'GH DÚO', que estaban cada vez más cerca de tener la casa que llevaban un tiempo buscando (algo que generó confusión con un posible embarazo) y la influencer ya está cogiendo ideas para dar un cambio radical a ese nuevo hogar. Isa lo tiene muy claro, pero hay algo que no le deja avanzar, tal como ella misma ha comentado y por lo que ha movilizado a todos los que la siguen a diario.

En su petición, Isa Pantoja ha sido muy clara con respecto a lo que necesita: "Estoy buscando interiorista. Si alguien sabe alguno de confianza, por favor, escribidme por privado", ha comenzado diciendo la televisiva para inmediatamente después poner la idea que tiene en su cabeza de cambio. Un mensaje que después, la mujer de Asraf Beno, finalista de 'GH DÚO', ha matizado para contar dónde está exactamente su problema.